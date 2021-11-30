Ситуація покращується. "Укроборонпром" відрапортував про зростання показників на Харківському авіазаводі

Середня зарплата на авіазаводі збільшилась з 3485 гривень до 4920 гривень. А за останні 10 місяців продукції виробили на 12,3 млн гривень більше, ніж за 10 місяців 2020 року.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП), яке входить до складу "Укроборонпрому", покращило свої показники за 10 місяців нинішнього року порівняно з таким же періодом 2020 року. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

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Повідомляється, що, починаючи з травня 2021 року, на заводі почали регулярно виплачувати зарплати тим, хто виконує виробничі завдання. За 10 місяців виплатили понад 32,4 млн гривень, а фонд оплати праці становив 72,4 млн гривень.

Середня зарплата на Харківському авіазаводі зросла з 3485 гривень до 4920 гривень у жовтні. При цьому за 10 місяців на підприємстві виготовили товарної продукції на 64,2 млн гривень, що на 12,3 млн гривень більше, ніж за 10 місяців 2020 року.

"Ми розраховуємо, що незабаром позбудемося залишків збитків. Так, ситуація все ще важка, але ми дивимось у майбутнє зі стриманим оптимізмом і не зупиняємося, шукаючи нові шляхи для підвищення ефективності", — заявив гендиректор Олександр Кривоконь.

Він також додав, що Харківському авіазаводу вдалося зменшити накопичувальні збитки з 71 млн у першому півріччі 2020 року до 33,3 млн у 2021 році.

При цьому, як пишуть на Defense Express, борги із зарплати на підприємстві зросли майже до 300 млн гривень. За останні два роки заборгованість зросла на 100 млн гривень. Борги перед приватними кредиторами становлять 1,5 млрд гривень, а перед державою ще 2,5 млрд гривень.

Нагадаємо, Харківський авіазавод реанімує Ан-74 у Єгипті за контрактом 2018 року. Нині літак перебуває вже у цехах заводу. Раніше нардепи запропонували приватизувати Харківський авіазавод, комітет уже схвалив законопроєкт.