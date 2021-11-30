Ситуация улучшается. "Укроборонпром" отрапортовал о росте показателей на Харьковском авиазаводе

Средняя зарплата на авиазаводе увеличилась с 3485 гривен до 4920 гривен. А за последние 10 месяцев продукции произвели на 12,3 млн гривен больше, чем за 10 месяцев 2020 года.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП), входящее в состав "Укроборонпрома", улучшило свои показатели за 10 месяцев нынешнего года в сравнении с таким же периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

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Сообщается, что начиная с мая 2021 года на заводе начали регулярно выплачивать зарплаты тем, кто выполняет производственные задания. За 10 месяцев выплатили более 32,4 млн гривен, а фонд оплаты труда составил 72,4 млн гривен.

Средняя зарплата на Харьковском авиазаводе выросла с 3485 гривен до 4920 гривен в октябре. При этом за 10 месяцев на предприятии изготовили товарной продукции на 64,2 млн гривен, что на 12,3 млн гривен больше, чем за 10 месяцев в 2020 году.

"Мы рассчитываем, что в скором времени избавимся от остатков убытков. Да, ситуация все еще тяжелая, но мы смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом и не останавливаемся, ища новые пути для повышения эффективности", — заявил гендиректор Александр Кривоконь.

Он также добавил, что Харьковскому авиазаводу удалось уменьшить накопительный убыток с 71 млн в первом полугодии 2020 года до 33,3 млн в 2021 году.

При этом, как пишут на Defense Express, долги по зарплате на предприятии выросли до почти 300 млн гривен. За последние два года задолженность выросла на 100 млн гривен. Долги перед частными кредиторами составляют 1,5 млрд гривен, а перед государством еще 2,5 млрд гривен.

Напомним, Харьковский авиазавод реанимирует Ан-74 в Египте по контракту 2018 года. Ныне самолет находится уже в цехах завода. Ранее нардепы предложили приватизировать Харьковский авиазавод, комитет уже одобрил законопроект.