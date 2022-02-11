Харківський авіазавод завершив два замовлення на ремонт літаків Ан-74 (фото)

Обидва борти вирушили замовнику. Один із літаків пройшов техообслуговування, а другий — модернізацію бортового обладнання і кабіни.

Державне підприємство "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство" успішно відновило два літаки Ан-74. Один для українського замовника, а другий — для іноземного. Про це повідомляє пресслужба заводу.

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9 та 10 лютого з аеродрому Харківського авіазаводу вилетіло два літаки Ан-74. Один із них був зроблений для іноземного замовника. Повітряне судно прибуло наприкінці минулого року на техобслуговування. А перший борт належить компанії "Мотор Січ" — Ан-74ТК-200.

[ + – ] Техобслуговування Ан-74

Для іноземного літака було проведено всі регламентні роботи. На початку року Ан-74 проходив усі контрольні перевірки систем. Він їх успішно пройшов. Тестовий політ також завершився благополучно.

Літак Ан-74ТК-200 від "Моторс Січ" отримав нову авіоніку. Бортові пристрої були замінені на сучасні цифрові. Також борт отримав скляну кабіну. 10 лютого літак успішно виконав тестовий політ і вирушив на Запоріжжя.

Вказується, що для технічного обслуговування двох літаків були задіяні фахівці майже з усіх цехів Харківського авіазаводу.

[ + – ] Для технічного обслуговування двох літаків були задіяні фахівці майже з усіх цехів Харківського авіазаводу

Водночас наприкінці місяця на авіазавод має прибути Ан-74 Військово-повітряних сил Єгипту для проведення інших контрольно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року фахівці Харківського авіазаводу змогли реанімувати Ан-74 ВПС Єгипту. Перед цим в "Укроборонпромі" відрапортували про зростання показників на ХАЗі. Середня зарплата на підприємстві зросла з 3 485 гривень до 4 920.