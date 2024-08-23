ТРЦ Ocean Plaza технически готов к приватизации

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В Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) сообщили, что ТРЦ Ocean Plaza почти готов к приватизации. "С технической точки зрения, Ocean Plaza уже готов к приватизации. Мы провели всю необходимую подготовительную работу", — рассказал в интервью изданию Liga net глава ФГИУ Виталий Коваль. Об этом пишет УНИАН.

По его словам, сейчас комплекс функционирует и генерирует доход. "Задачу минимум, как акционеры, UDP (миноритарный акционер, владеет 33,35% ТРЦ — Авт.) выполнили", — утверждает Коваль.

На вопрос журналиста, будет ли компания UDP претендовать на Ocean Plaza, глава ФГИУ отметил, что пока UDP официально не изъявили желания участвовать в аукционе. "Но мы поддерживаем с ними постоянный диалог как с акционерами", — сообщил он.

Также миноритарий не будет иметь приоритетного права выкупа ТРЦ на торгах. "В случае публичных торгов, таких как аукцион, приоритетное право на выкуп не действует. UDP имеет возможность принять участие в аукционе на равных условиях с другими участниками", — пояснил Виталий Коваль.

Напомним, что сейчас ФГИУ и миноритарный акционер UDP пытаются очистить Ocean Plaza от кредитного долга в размере $200 млн перед бывшим российским владельцем, кипрской компанией Ethoder Investments семьи Ротенбергов. Он возник еще во время строительства ТРЦ.

"Сейчас решение вопроса о долге торгового центра находится в судебной плоскости. После того, как суд примет окончательное решение, будет определено, будем ли продавать Ocean Plaza вместе с его долговыми обязательствами или без них. А также будет установлена дата аукциона", — уточнил глава ФГИУ Виталий Коваль.