Недавно парламент принял законопроект №11474, который упрощает приватизацию государственных банков. Фокус исследовал, что именно изменилось, какие именно банки готовят на продажу и состоится ли приватизация банков уже во время полномасштабной войны.

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В Украине планируется сокращение доли государственных банков в банковской системе, а в НБУ говорят о возможных инвестициях в госбанки уже в 2025 году. "Надеюсь, что принятый парламентом законопроект о приватизации государственных банков все же будет создавать дополнительные возможности и пространство для диалога с частными инвесторами. Согласно меморандуму с МВФ Сенс Банк и Укргазбанк — это два приоритетных банка для начала процесса приватизации с привлечением консультанта, который позволит выбрать лучшие варианты Поэтому очень надеюсь, что 2025 год принесет хорошие новости", — сообщил в интервью Интерфакс Украина глава НБУ Андрей Пышный. То есть, существует вероятность, что некоторые государственные банки вскоре будут приватизированы — или полностью, или же частично проданы частным инвесторам. Напомним, сейчас в государственной собственности — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и национализированный уже во время войны sense bank. Фокус исследовал подробно, какие изменения недавно принял парламент в сфере приватизации госбанков и когда может состояться продажа государственных банков.

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Новый закон о приватизации банков: что именно изменил законопроект №11474

Верховная Рада 19 сентября приняла в целом законопроект 11474, который упрощает приватизацию государственных банков. Президент Владимир Зеленский уже подписал документ.

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"Принятие этого законопроекта было требованием МВФ и Всемирного банком. Если бы Украина не приняла этот законопроект, то это считалось бы срывом ее обязательств и поставило бы под вопрос получение финансовой помощи", — говорит в комментарии Фокусу Мария Томилина, младший экономист ЦЭС.

В Минфине еще до войны подготовили Стратегию, где говорится о планах по продаже долей пакетов акций государственных банков Фото: УНИАН

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объясняет: принятие нового закона о приватизации госбанков — это был структурный маяк от МВФ, цель которого — уменьшение доли государственных банков, которая сейчас больше половины в банковском секторе Украины. "Соответственно, это бы повлияло на финансирование Украины и ритмичность поступлений помощи, которая и так была далека от необходимой. Не думаю, что это повлияло бы на отношения с партнерами, поскольку в НБУ, Минфине также есть полное понимание о необходимости приватизации государственных банков. Более того, вопрос приватизации госбанков обсуждался еще на этапе их национализации", — отмечает эксперт.

Пардамент в сентябре принял законопроект о приватизации государственных банков Фото: 24 Канал

В пояснительной записке к проекту указано, что документ:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

позволяет продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных собственников.

Продажи через Prozorro даже с одним участником: как будут продавать государственные банки

Интересным нововведением в проекте №11474 является передача процедуры продажи долей акций государственных в систему Prozorro.Продажі. Эксперты говорят — в мире банковские акции продают иначе, чем запланировано в принятом парламентом законопроекте."Требование использовать систему — это больше попытки украинских законодателей сделать приватизацию более прозрачной и эффективной, отвечающей требованиям украинского законодательства. Но в мировой практике такие операции происходят или через продажу на бирже различными пакетами или прямые сделки с крупными финансовыми группами/компаниями. Поскольку наши банки никаким образом не представлены на биржах (что могло бы определить рыночную цену), то речь будет идти о прямых сделках. Соответственно, именно они будут проводиться через Prozorro.Продажі", — отмечает Андрей Шевчишин.

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А по мнению Алексея Бебеля, заместителя председателя АО "Алиби", продажа пакетов акций через систему Prozorro является обычным решением, которое вполне может обеспечить приобретение права собственности на данные ценные бумаги на вполне конкурентных условиях.

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Удачным решением, заложенным в проект закона, эксперты считают привлечение международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже государственных банков. "Представители международных финансовых организаций, Европейского Союза и его государств-членов и других международных и иностранных организаций, которые предоставляют Украине международную техническую помощь, будут привлекаться с их согласия к работе комиссии по продаже с правом выражать свою позицию и правом запрашивать и получать информацию от комиссии по продаже, а также предоставлять рекомендации, связанные с подготовкой и проведением конкурса. Это делается для того, чтобы повышать доверие инвесторов и минимизировать риски политического или коррупционного влияния на процесс приватизации", — говорит Мария Томилина.

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Неоднозначным в проекте выглядит пункт о возможности участия в аукционе по продаже акций государственного банка даже одного участника (потенциального инвестора). Однако, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, в этом есть определенный смысл. "Возможность участия в аукционе одного участника в данном случае не создаст серьезной угрозы при условии, что цена пакета акций будет очень высокой. Данное условие внесено не исключаю с той целью, чтобы не получилось так, что на очень высокую цену может прийти один покупатель, но торги не состоятся, поскольку нет еще одного, а потом цену будут уменьшать. Тем более, никто не запрещает участвовать любому участнику, который будет иметь средства и желание их потратить на данную цель", — говорит Алексей Бебель.

Возможность участия в аукционе одного участника не создаст серьезной угрозы, говорят юристы

Андрей Шевчишин добавляет: приватизация крупного банка — это, как правило, не так много покупателей даже на этапе due diligence, из которых до финального этапа продажи может дойти только один. "Поэтому это не должно стать блокером для национализации. В условиях военных действий, послевоенного восстановления и экономической нестабильности трудно ожидать наплыва иностранных инвесторов, которые будут толкаться локтями и задирать цены", — комментирует Шевчишин.

Не все учтено, или когда государство продаст ПриватБанк, Укргазбанк и sense bank

Законопроект принят, но у юристов есть замечания к его содержанию. Анна Даниэль, адвокат, управляющий "Адвокатского бюро Анны Даниэль" в комментарии Фокусу отмечает: во время работы над проектом идея была в том, чтобы уменьшить долю государства в банках Украины, с целью финансирования Государственного бюджета Украины, обеспечения стабильной деятельности и усиления конкуренции в банковском секторе Украины. "Но в принятом варианте к нему больше замечаний, чем эффекта. По мнению Главного юридического управления Аппарата ВРУ, проект противоречит ряду норм Конституции и законов Украины и не содержит завершенных правовых механизмов, необходимых для его реализации. На практике увидим, как будет", — говорит Анна Даниэль.

Согласно меморандуму с МВФ Сенс Банк и Укргазбанк — это два приоритетных банка для начала процесса приватизации, говорит глава НБУ Андрей Пышный Фото: УНИАН

Между тем, экономические эксперты прогнозируют реальные приватизационные процессы в сегменте государственных банков уже после войны. "Высокодоходная и конкурентная приватизация возможна уже после завершения активной фазы войны. В то же время, сейчас можно реализовать частичную приватизацию государственных банков, например, с участием международных финансовых организаций. Это станет таким стимулом для популяризации будущей "большой" приватизации госбанков в Украине", — отметила Мария Томилина.

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По мнению Андрея Шевчишина, в военных условиях банки могут быть проданы только с дисконтом, а значит потенциально Украина недополучит средства, если правительство согласится на такую продажу.

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В целом же закладку законотворческих основ для будущей продажи пакетов акций государственных банков эксперты считают важным элементом планов правительства по приватизации Укргазбанка, ПриватБанка и sense bank. Между тем, в правительстве говорят, что не рассматривают возможность приватизации Ощадбанка и Укрэксимбанка, о чем заявил премьер Денис Шмыгаль в сентябре.

Эксперты прогнозируют реальные приватизационные процессы в сегменте государственных банков уже после войны

Но уменьшение доли государства в банковском секторе так или иначе должно произойти, говорят опрошенные Фокусом эксперты. "Из-за контроля государством львиной доли банковского сектора НБУ может проводить сдерживающую или стимулирующую политику, в соответствии с целями войны. Например, сдерживать курс — через сдерживание котировок курса доллара, или регулировать ставки депозитов и кредитов, проводить государственные программы по стимулированию кредитных программ. Но это может быть эффективным на этапе войны и, возможно, на этапе восстановления, но будет ли это эффективным после — вряд ли", — уверен Андрей Шевчишин.