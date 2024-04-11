Банки в начале 2024 года имеют достаточную ликвидность и пытаются улучшить собственные кредитные портфели. Фокус опубликовал рейтинг банков Украины, чтобы исследовать истинное состояние крупных игроков финансового рынка.

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Банки в Украине начали третий год войны с российской агрессией, полные надежд. Хорошей новостью является постепенное уменьшение доли неработающих кредитов и рост кредитной активности. Об этом пишет Фокус в исследовании "Они проявили стойкость. Рейтинг 25 надежных банков от Фокуса". Как работают банки в третий год противостояния военной агрессии РФ?

Рейтинг банков Украины: кто попал в первую десятку

В марте 2024 года Фокус провел исследование состояния банковского сектора, уделив особое внимание розничным банкам. В рейтинге надежности участвуют только банки с чистыми активами более 10 млрд грн (на 1.01.2024) и портфелем средств физлиц на начало января 2024 года не менее 2 млрд грн. В итоге в рейтинге Фокуса — 25 крупных розничных украинских банков. Подсчет итогового балла состоялся на основе пяти показателей с весовыми коэффициентами, а данные для показателей мы взяли из отчетности банков на сайте НБУ ("Сгруппированные балансовые остатки" на 1.01.2024). Для проведения исследования мы использовали пять ключевых показателей, а именно: 1) доля собственного капитала в привлеченных средствах; 2) коэффициент мультипликатора капитала; 3) доля собственного капитала в активах; 4) доля депозитов в суммарных обязательствах; 5) уровень репутации акционеров банка.

В итоге после подсчетов в рейтинговой таблице места крупных розничных банков ТОП 10 распределились следующим образом:

Укрсиббанк; Сенс Банк; Райффайзен Банк; Прокредит Банк; ПриватБанк; ПУМБ; Ощадбанк; Креди Агриколь Банк; Кредобанк; Правэкс Банк.

"В 2022 году банковский сектор преодолел вызовы и пережил испытания, вызванные военным вторжением, в том числе, благодаря правильным, хотя и шоковым действиям Национального банка, который сумел стабилизировать ситуацию на банковском рынке и вернуть относительно устойчивую работу банковской системы. С началом 2023 года действия регулятора были направлены на обуздание инфляции, что привело к решительным изменениям в монетарной политике (ускорение механизмов монетарной трансмиссии), а также проведение диагностики и стресс-тестирования банковской системы для выявления текущих проблем с капиталами финансовых учреждений. Проведенная НБУ диагностика была первой с начала военного вторжения и ориентировалась на оценку возможностей поддержания банками стабильной работы при затяжном военном конфликте без существенных макроэкономических стрессов", — прокомментировал Владимир Пономарев, заместитель председателя правления Укргазбанка.

Вызовы и риски: как банки пережили прошлый год и что готовит сектору 2024-й

Для банков 2023 год был намного проще, чем первый военный 2022 год, однако вызовов все равно было достаточно. Среди них — проблемы, связанные с возобновлением кредитования, кибератаки, блэкауты и работа с проблемной задолженностью клиентов.

"Основным вызовом для сектора была невозможность возобновления кредитования в полном объеме из-за высоких рисков, неопределенности и массированных воздушных атак, что ограничивало видение бизнеса и разрушало их планы по развитию даже в краткосрочной перспективе. С другой стороны, высокие риски безопасности ограничивали частное потребление и препятствовали активному возврату наших сограждан, что также ограничивало более активное развитие кредитования в частном сегменте", — комментирует Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка.

А по мнению Ивана Свитека, председателя правления Юнекс Банка, банки начали наращивать риск-аппетит, пересматривать подходы к оценке заемщиков, что также является довольно сложным процессом. "Еще один важный вызов, который часто оставляют без внимания, — усиление различных киберугроз. Как DDoS, так и прямых хакерских атак. Только громких кейсов в банковском секторе за прошлый год можно вспомнить с десяток. Но на самом деле их гораздо больше", — отметил Иван Свитек в комментарии Фокусу.

Эксперты говорят о снижении уровня доходности банков в течение 2024 года, однако этот фактор не должен повлиять на эффективность банков

Антон Громко, заместитель председателя правления, начальник департамента финансов Укрсиббанка, отмечает: главными вызовами для банковского сектора в 2023 году стало преодоление шоковых последствий военной агрессии, адаптация банками бизнес-моделей к новой реальности, необходимость интенсивной работы с проблемной задолженностью, обеспечение непрерывности деятельности, безопасность персонала, функционирование в условиях усиленных регуляторных ограничений и высоких ставок .

Что же касается нынешнего года, то определенные риски для сектора остаются, особенно те, которые касаются возможного ухудшения качества кредитных портфелей, ведь во время войны часть заемщиков теряет и прибыли, и даже свои производственные мощности, что негативно влияет на качество обслуживания кредитов, которые компании получили ранее в банках.

"Риском для стабильности банковской системы может стать продолжение боевых действий в долгосрочной перспективе, масштабные критические для инфраструктуры обстрелы, а также существенное уменьшение финансовой поддержки от международных партнеров (США, ЕС). Среди последствий — рост доли неработающих кредитов, в т.ч. из-за осложненной логистики водными и сухопутными путями", — считает председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Ожидаемое продолжение восстановления экономики будет стимулировать спрос на кредитование, а ключевыми факторами будут наличие специальных льготных программ и возможность страховать военные риски

Кроме того, эксперты говорят о снижении уровня доходности банков в течение 2024 года, однако этот фактор не должен повлиять на эффективность банков. "Доходность банковского сектора хотя и немного снизится, будет оставаться достаточно высокой. Прежде всего это будет связано с достаточно осторожной политикой Нацбанка по дальнейшему смягчению монетарной политики, что будет поддерживать процентные доходы на высоком уровне. С другой стороны, мы не ожидаем роста отчислений в резервы в условиях неухудшения рисков безопасности. Ожидаемое нами продолжение восстановления экономики будет стимулировать спрос на кредитование, однако, ключевыми здесь будут наличие специальных льготных программ (и от государства, и от международных финансовых институтов), а также возможность страхования военных рисков", — отметил Александр Печерицын.

Иван Свитек уверен, что в 2024 году на рынке значительно усилится конкуренция как за вкладчика, так и за заемщика во всех сегментах. "Это хорошая новость для потребителей банковских услуг, но это приведет к снижению финансовых результатов финучреждений. Банки продолжат прилагать усилия для активизации кредитования, вероятно, следует ожидать дальнейшего роста риск-аппетита. Однако до существенного снижения рисков безопасности никаких прорывов ждать не придется", — говорит эксперт.

Ранее Фокус писал, какие банки НБУ включил в перечень системно важных в 2024 году.

Напомним, Национальный банк Украины продолжает реализовывать дорожную карту, в рамках которой постепенно отказывается от валютных ограничений, которые были введены в первые месяцы полномасштабного вторжения ВС РФ.