Велика приватизація: київський завод "Більшовик" пішов із молотка за 1,429 млрд грн

Приватизаційний аукціон тривав майже 10 хвилин, за цей час стартова ціна встигла зрости на 40 млн. Новим власником заводу стала компанія "Дженерад комерс".

У середу, 27 жовтня, Фонд державного майна продав на аукціоні колишній завод "Більшовик" (який нині має назву "Першого київського машинобудівного заводу"). Сума продажу становила 1,429 млрд грн., покупцем стало ТОВ "Дженерад комерс". Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що за час аукціонних торгів, що тривали не більше 10 хвилин, стартова ціна 1,39 млрд грн зросла майже на 40 млн. Представники ТОВ "Дженерад комерс" запропонували вищу ціну, ніж інші учасники, а саме: 1,429 млрд грн. Окрім згаданої компанії, у торгах брали участь ТОВ "Інвест Новація" та ТОВ "ДК Каскад".

Компанія "Дженерал Коммерс" була зареєстрована у Києві 3 роки тому, нею керує Ігор Хижняк.

За словами Дмитра Сенниченка, голови Фонду держмайна, згідно з встановленою процедурою, після завершення торгів виділяється 10 днів, щоб підписати договір, 30 днів дається, щоб заплатити зазначену суму та узгодити питання з Антимонопольним комітетом.

Умови приватизації передбачають, що новий власник погасить заборгованість заводу перед співробітниками, бюджетом України та рештою кредиторів. За деякими оцінками, зараз його борги становлять понад 500 млн грн. До того ж, новий власник ПКМЗ має виконати чинний колективний договір.

Більше того, протягом трьох років знадобиться вкласти додаткові кошти у модернізацію заводу у розмірі щонайменше 57 млн грн, а також зберегти виробничий потенціал на майданчиках в інших населених пунктах.

Раніше Фокус повідомляв, що нардепи запропонували приватизувати Харківський авіазавод. Ідея депутатів, які склали новий законопроєкт, полягала в тому, щоб зберегти виробничий потенціал та знайти стратегічного інвестора.