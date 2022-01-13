ДБР арештувало 100% акцій недоприватизованого заводу "Більшовик"

Триває розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації Першого київського машинобудівного заводу ("Більшовик") 27 жовтня 2021 року.

100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу (колишній "Більшовик") арештовано в межах кримінальної справи щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час його приватизації. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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"Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 11 січня слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100% акцій заводу з метою збереження його як речового доказу.

У ДБР стверджують, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки.

Наразі триває досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Нагадаємо, Перший київський машинобудівний завод став першим об’єктом, який був проданим в межах програми "Велика приватизація" і найбільшим об’єктом української приватизації, "пущеним із молотка" за останні 15 років. На аукціоні 27 жовтня Фонд державного майна (ФДМУ) продав його компанії "Дженерал Комерс" за 1,429 млрд гривень.

Стартова ціна "Більшовика" становила 1,39 млрд гривень, в торгах брали участь 3 учасники.

Завод називали проблемним об’єктом, адже за роки неефективного управління він практично збанкрутував, а його цехи перетворилися на приміщення-примари. Тож у "Слузі народу" приватизацію назвали успішною та "потужним імпульсом для розвитку середмістя Києва й економіки України".

Однак Антимонопольний комітет України (АМКУ) заблокував продаж київського заводу "Більшовик". Він залишив без розгляду заявку на купівлю пакету акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" від ТОВ "Дженерал Коммерс", яке перемогло в конкурсі ФДМ України. В АМКУ заявили, що "заява не відповідає вимогам положення про порядок подання і розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб'єктів господарювання".

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко 18 листопада вирішив піти у відставку.