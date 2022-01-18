У Фонді держмайна відповіли на звинувачення у заниженні вартості "Більшовика" під час продажу

Чиновники розповіли, що не впливають на ціну активів у ході великої приватизації. Тому запропонувати, відхилити чи назвати нову вартість було неможливо.

У Фонді державного майна України відкидають звинувачення у непрозорій приватизації Першого київського машинобудівного заводу (раніше відомий як "Більшовик") та стверджують, що не здійснювали безпосередньо його оцінку та не могли впливати на ціну, яку в ДБР назвали заниженою. Про це представники Фонду заявили в коментарі виданню "Главком".

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"Варто зазначити, що ні Фонд, ні Уряд не визначають вартість активів великої приватизації. З цією метою, як і прописано в законі про приватизацію від 2018 року на конкурсних засадах наймаються репутабельні радники з приватизації, які затверджуються Кабінетом Міністрів України та залучаються Фондом держмайна", — зазначають чиновники Фонду.

У Фонді стверджують, що вони не можуть впливати на ціну: змінити запропоновану, чи відхилити, чи запропонувати визначити нову.

"Окремо варто зазначити, що аналіз пропозицій радника з приватизації розглядається пепередньо міжвідомчою аукціонною комісією до складу якої входять представники Міністерства фінансів, Міністерства економіки, представники правоохоронних органів: МВС, СБУ та ДБР", – додали у Фонді.

Варто зазначити, що об’єкт до приватизації готував Фонд держмайна спільно з провідною аудиторською компанією KPMG, яка входить до "великої четвірки".

Нагадаємо, 27 жовтня 2021 року Фонд державного майна (ФДМУ) продав завод "Більшовик" на аукціоні компанії "Дженерал Комерс" за 1,429 млрд гривень. Завод став першим об’єктом, який був проданим в межах програми "Велика приватизація" і найбільшим об’єктом української приватизації, "пущеним із молотка" за останні 15 років.

Компанію ТОВ "Дженерал Комерс", яка перемогла на аукціоні, пов’язують з бізнес-групою колишнього нардепа від Партії регіонів, олігарха Василя Хмельницького.

13 січня 2022 року ДБР арештувало 100% акцій заводу "Більшовик" в рамках кримінальної справи щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час його приватизації. Слідчі ДБР розслідують деталі незаконного відчуження заводу з державної власності за заниженою вартістю.