Работали с 2008 года: в Киеве закрыли роуп-джампинг после трагедии на канатной дороге

По данным представителей организации New Team Extreme, они никак не связаны с аттракционом-спуском через Днепр, однако временно приняли решение прекратить прыжки с моста.

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В Киеве после трагедии с канатной дорогой через Днепр закрыли еще один аттракцион, который пользовался популярностью среди горожан и гостей столицы. Об этом говорится на странице организации New Team Extreme в социальной сети Instagram.

После трагедии представители компании, которая предоставляла услуги по роуп-джампингу с пешеходного моста, написали, что являются отдельной организацией и не имеют ничего общения с владельцами троллея через Днепр, где на прошлых выходных произошла трагедия.

"Деятельность нашей организации является абсолютно легальной и официальной. Поскольку мы работаем ежедневно, поэтому и ежедневно проверяем исправность и износ нашего снаряжения. Перед тем, как начать работу — наши инструкторы осуществляют несколько тестовых прыжков для проверки надежности занавески. Мы несем ответственность, в первую очередь за вашу жизнь и здоровье, поэтому заблаговременно заменяем снаряжение для предотвращения подобных случаев", — говорится в сообщении.

В Киеве после трагедии на канатной дороге закрыли еще один популярный аттракцион Фото: Скриншот

Отдельно представители организации отметили, что за все годы работы не было зафиксировано ни одного несчастного случая. Несмотря на это, прыжки были приостановлены. О возобновлени работы гражданам пообещали сообщить позже в сети.

Примечательно, что роуп-джампинг в Киеве работал с 2008 года, как указано на странице New Team Extreme в социальной сети Instagram.

В Киеве после трагедии на канатной дороге закрыли еще один популярный аттракцион Фото: Скриншот

В комментарии изданию Big Kyiv представители компании заявили, что временно граждане действительно не смогут посетить аттракцион.

"Мы не работаем из-за трагедии, которая произошла на зиплайне. Когда происходит такая трагедия, то прыгать — это не очень хороший вариант. Когда мы начнем — пока не знаем. Мы выложим информацию в Instagram", — рассказали в New Team Extreme.

Напомним, 21 июля оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. В тот момента на нем находился человек, который упал в воду. На место прибыли водолазы, которые начали поиски пострадавшего украинца. В КГГА начали требовать проведение тщательного расследования.

Тело погибшего нашли лишь на следующее утро, а против компании, которая предоставляла услуги канатной дороги, открыли уголовное производство по двум статьям — нарушение правил безопасности при проведении опасных работ и халатность, рассказали в прокуратуре.

После этого оказалось, что погибший катался на аттракционе вместе со своим братом, однако тот успел доехать до берега раньше. Спустя мгновенье трос оборвался. Собеседники журналистов в правоохранительных органах делятся, что два брата остановились в гостинице и пошли гулять по городу, после чего оба решили прокатиться на зиплайне.