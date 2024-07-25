Працювали з 2008 року: у Києві закрили роуп-джампінг після трагедії на канатній дорозі

За даними представників організації New Team Extreme, вони ніяк не пов'язані з атракціоном-спуском через Дніпро, проте тимчасово ухвалили рішення припинити стрибки з мосту.

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У Києві після трагедії з канатною дорогою через Дніпро закрили ще один атракціон, який був популярним серед містян і гостей столиці. Про це йдеться на сторінці організації New Team Extreme у соціальній мережі Instagram.

Після трагедії представники компанії, яка надавала послуги з роуп-джампінгу з пішохідного мосту, написали, що є окремою організацією і не мають нічого спільного з власниками тролею через Дніпро, де минулими вихідними сталася трагедія.

"Діяльність нашої організації є абсолютно легальною та офіційною. Оскільки ми працюємо щоденно, тому й щоденно перевіряємо справність та зношеність нашого спорядження. Перед тим, як розпочати роботу, наші інструктори здійснюють кілька тестових стрибків для перевірки надійності завіси. Ми несемо відповідальність насамперед за ваше життя та здоров'я, тому завчасно замінюємо спорядження для запобігання подібним випадкам", — йдеться у повідомленні.

У Києві після трагедії на канатній дорозі закрили ще один популярний атракціон Фото: Скриншот

Окремо представники організації зазначили, що за всі роки роботи не було зафіксовано жодного нещасного випадку. Попри це, стрибки були припинені. Про відновлення роботи громадянам пообіцяли повідомити пізніше в мережі.

Примітно, що роуп-джампінг у Києві працював із 2008 року, як зазначено на сторінці New Team Extreme у соціальній мережі Instagram.

У Києві після трагедії на канатній дорозі закрили ще один популярний атракціон Фото: Скриншот

У коментарі виданню Big Kyiv представники компанії заявили, що тимчасово громадяни дійсно не зможуть відвідати атракціон.

"Ми не працюємо через трагедію, яка сталася на зіплайні. Коли відбувається така трагедія, то стрибати — це не дуже хороший варіант. Коли ми почнемо — поки не знаємо. Ми викладемо інформацію в Instagram", — розповіли в New Team Extreme.

Нагадаємо, 21 липня обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро. У той момент на ньому перебувала людина, яка впала у воду. На місце прибули водолази, які почали пошуки постраждалого українця. У КМДА почали вимагати проведення ретельного розслідування.

Тіло загиблого знайшли лише наступного ранку, а проти компанії, яка надавала послуги канатної дороги, відкрили кримінальне провадження за двома статтями — порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт і недбалість, розповіли в прокуратурі.

Після цього виявилося, що загиблий катався на атракціоні разом зі своїм братом, однак той встиг доїхати до берега раніше. За мить трос обірвався. Співрозмовники журналістів у правоохоронних органах діляться, що двоє братів зупинилися в готелі та пішли гуляти містом, після чого обидва вирішили покататися на зіплайні.