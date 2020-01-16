Запуск метро Виноградарь сорван на год, но за 7 лет власти хотят построить 14 новых станций

Отставание от графика составляет не менее 7-8 месяцев

Глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена в сторону Виноградаря откладываются на год.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сорваны сроки на год. На год переносится пуск", – сказал он.

"Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам, – ред.). На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", – сообщил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.

По его словам, в настоящее время работы ведутся не в полном объеме. "С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика", – добавил Шатайкин.

Отметим, согласно проекту нового Генплана Киева в течении 7 лет планируется построить и ввести в эксплуатацию 16,4 км линий и 14 станций метрополитена:

Святошинско-Броварская линия – удлинение линии от ст. "Академгородок" в сторону остановочного железнодорожного пункта "Новобеличи";

Оболонско-Теремковская линия – ответвление от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Д. Луценко;

Сырецко-Печерская линия – удлинение линии от ст. "Сырец" на северо-запад в сторону жилого массива Виноградарь, открытие станции "Львовская брама";

Подольско-Воскресенская линия – удлинение от ст. "Глубочицкая" до ст. "Радужная".

Введут в эксплуатацию строительство:

Святошинско-Броварская линия — второй входа-выхода на ст. м. "Вокзальная";

Сырецко-Печерская линия — вторая очередь электродепо "Харьковское" и новое электродепо "Виноградарь".

Второй пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".

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