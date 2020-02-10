СБУ блокировала кражу газа у Минфина на 250 миллионов гривен

Злоумышленники использовали поддельные документы якобы подписанные одним из заместителей министра финансов

СБУ во взаимодействии с руководством Министерства финансов Украины предупредила противоправную сделку с присвоения природного газа на 250 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники использовали поддельные документы якобы подписанные одним из заместителей министра финансов.

"Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 миллиона кубов природного газа. В результате оперативного реагирования СБУ совместно с Минфином и Нафтогазом удалось блокировать проведение сделки и предупредить убытки государства почти 250 млн гривен", – сообщили правоохранители.

"Мы благодарны Министру финансов Оксане Маркаровой и коллегам из Министерства финансов за помощь, сотрудничество и конструктивную позицию в выявлении злоумышленников", – заявил глава СБУ Иван Баканов.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.