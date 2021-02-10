Нафтогаз у 2020 позбувся статусу найбільшого імпортера газу

Усього імпортом газу в минулому році займалися близько 30 компаній.

Державний "Нафтогаз України" у 2020 році опустився на п'яте місце в рейтингу найбільших імпортерів газу в Україну. Раніше він стабільно лідирував з великим відривом від інших імпортерів, повідомив телеграм-канал "Монополіст".

У 2019 "Нафтогаз", готуючись до можливого припинення транзиту російського газу, закачав у підземні сховища газу (ПСГ) рекордно великі обсяги. У кінці 2019 транзитний контракт був підписаний, і значна частина газу так і залишилася в ПСГ. Тому у 2020 році "Нафтогаз" значно зменшив обсяги імпорту газу.

Найбільшим імпортером у 2020 році була компанія "Євроенерготрейд". Вона закупила 1,25 млрд кубометрів газу. Офіційно компанією володіють троє фізосіб, неофіційно вважається, що її контролює Юрій Дубинський. Він — колишній партнер з бізнесу нардепа Олександра Онищенка, підозрюваного в Україні в газових схемах. Наразі Дубинський проходить свідком у цій справі.

На другому місці компанія "Еру Трейдинг" американця Дейла Перрі та українця Ярослава Мудрого. Це колишні партнери Андрія Фаворова, екс-голови газового дивізіону "Нафтогазу".

Трейдер "Газ Ком Трейд", що записаний на Олександра Кривенка, розташований на третьому місці.

На четвертому — дочка азербайджанської держкомпанії "Сокар Україна".

Компанії Дмитра Фірташа в минулому році імпортували 702 млн куб. м газу. З них найбільше — "Є Енергія" — 641 млн куб. м газу. Ця компанія об'єднує газзбути, на які припадає 60-70% постачання газу населенню.

Пов'язана з Ігорем Коломойським "Ю.Комодітіз" імпортувала 450 млн куб. м газу. Вона є великим постачальником природного газу та електроенергії для державних підприємств і організацій.

Усього імпортом газу у 2020 році займалися близько 30 компаній, повідомляв "Бізнес Цензор". За підсумками першого півріччя найбільшими з них були:

Нагадаємо: Національне антикорупційне бюро України початок розслідування щодо "Нафтогазу" за передачу 300 мільйонів кубометрів блакитного палива фірмі, що існує тільки на папері.

У жовтні минулого року голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва компанії порушено кримінальну справу за фактом державної зради, зазначивши, що "справа стосується діяльності менеджменту компанії".