Більшість постачальників знизили ціну на газ за січень до 6,99 гривень, — Офіс Президента

Багато українців зможуть заплатити за комунальні послуги значно менше, ніж очікували після підвищення на початку року.

Більшість компаній-постачальників вирішили знизити вартість газу за січень до мінімуму, хоча могли цього не робити. Таким чином за перший місяць 2021 року українським споживачам нарахують по 6,99 гривні за кубометр, незважаючи на заявлені підвищення по всій країні. Подробиці заступник голови Офісу Президента Юлія Свириденко розповіла на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка", передає прес-служба на офіційному сайті.

Рішення Кабміну про обмеження цін на газ до 6,99 гривні за кубічний метр, прийняте спільно з місцевою владою, має вступити в силу лише з лютого і вплине на платіжки, які українці повинні отримати в березні. Але за словами Юлії Свириденко, постачальники врахували фінансові проблеми українців через епідемію коронавірусу і вирішили змінити тарифи раніше.

"Більшість учасників ринку пішли назустріч споживачам і, розуміючи складну ситуацію, яка склалася в країні у зв'язку з ковідом і зниженням ділової активності, пішли на те, щоб також встановити ціну реалізації газу 6,99 гривні в січні, лютому і березні", — пояснила вона.

[ + – ] Юлія Свириденко з ОП розповіла про тарифи на газ

Представник ОП нагадала, що з серпня 2020 року український уряд запустив ринок газу для населення, який дозволив споживачам вибирати і змінювати постачальників у будь-який момент. При цьому близько 76% ринку складають газзбути, значну частку (7-8%) займають підприємства НАК "Нафтогаз". Компанії почали зловживати своїм монопольним становищем у багатьох регіонах і встановлювати маржу на 25% -44% вище за ціну, яку пропонував НАК «Нафтогаз».

Як підкреслила Юлія Свириденко, Антимонопольний комітет України вивчає зловживання на газовому ринку. За підсумками перевірок 18 облгаззбутів у 15 областях уже отримали штрафи на загальну суму 380 мільйонів гривень. Ще однією причиною підвищення тарифів вона назвала той факт, що самі споживачі рідко змінюють постачальників на користь конкурентів, що пропонують паливо за більш вигідними умовами. Монополісти ж активно заважають такому переходу, наприклад, не вказують у платіжках всі необхідні реквізити.

Раніше НАК "Нафтогаз" оголосив гуртову ціну на газ для виробників теплової енергії. З 1 січня вона становитиме 7 331,45 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і доставлення) — це на 20,1% дорожче порівняно з груднем 2020 року (6 103,10 гривень).