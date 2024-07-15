Жінка показала піцу з незвичайною начинкою, яка здивувала людей (фото)

Жінка зізналася, що смак був досить непоганим, хоча зазвичай вона віддає перевагу солоним стравам.

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Жінка поділилася в інтернеті фотографією своєї піци, але це викликало подив у людей, адже її вибір начинки виявився доволі незвичним. Про свій рецепт вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Більшість людей люблять час від часу поласувати піцою, адже це дуже смачно. Вони можуть бути начинені практично чим завгодно, але одна жінка змогла здивувати своїм вибором людей у мережі.

"Я з'їла фісташкову піцу", — написала користувачка Krissy_loo, поділившись знімком на форумі.

Якщо подивитися на піцу, то вона має практично такий самий вигляд, як і будь-яка інша, за винятком того, що по її верхівці розкидані подрібнені горіхи.

Жінка зізналася, що смак був досить непоганим Фото: Reddit

Після того як вона поділилася горіховим рецептом, про нього заговорили багато хто, і, схоже, думки людей розділилися. Одні хотіли спробувати незвичайне поєднання, інші просто не могли повірити в те, що бачать.

"Я вже пробував щось подібне, тільки з бараниною зверху. Було смачно", "Чорт, це виглядає так смачно", "Я й гадки не мав, що фісташки можуть бути начинкою для піци, поки мій італійський колега не розповів мені про одну, яку він їв на Сицилії", — писали вони.

Жінка зізналася, що смак був досить непоганим, хоча зазвичай вона віддає перевагу солоним стравам.

"Унікальна, але занадто солодка на мій смак. Я б не купила її знову, оскільки віддаю перевагу більш солоній їжі", — додала вона.

Видання Daily Express зазначає, що цей смак дуже популярний на Сицилії (Італія). Якщо пошукати в інтернеті, то можна виявити, що це поширена начинка, яку використовують під час приготування італійської вуличної їжі.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка скинула майже 70 кг і стала королевою краси. Великі розміри Еффі Мерфі завадили їй вирушити в подорож світом разом із сім'єю. Уряд однієї з країн відмовив їй у візі, визнавши подорож з її вагою "ризиком для здоров'я".

Також стало відомо, що блогерка поділилася рецептом "чарівного" напою для схуднення. Дівчина на ім'я Міган розповіла, що якщо перед сном зробити одну просту річ, то можна спалювати жир щоночі. Це може здатися неймовірним, але багато людей стверджують, що це працює.