Женщина показала пиццу с необычной начинкой, которая удивила людей (фото)

Женщина призналась, что вкус был довольно неплохим, хотя обычно она предпочитает соленые блюда.

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Женщина поделилась в интернете фотографией своей пиццы, но это вызвало недоумение у людей, ведь ее выбор начинки оказался довольно необычным. О своем рецепте она рассказала на популярном форуме Reddit.

Большинство людей любят время от времени полакомиться пиццей, ведь это очень вкусно. Они могут быть начинены практически чем угодно, но одна женщина смогла удивить своим выбором людей в сети.

"Я съела фисташковую пиццу", — написала пользовательница Krissy_loo, поделившись снимком на форуме.

Если посмотреть на пиццу, то она выглядит практически как любая другая, за исключением того, что по ее верхушке разбросаны дробленые орехи.

Женщина призналась, что вкус был довольно неплохим Фото: Reddit

После того как она поделилась ореховым рецептом, о нем заговорили многие, и, похоже, мнения людей разделились. Одни хотели попробовать необычное сочетание, другие просто не могли поверить в то, что видят.

"Я уже пробовал нечто подобное, только с бараниной сверху. Было вкусно", "Черт, это выглядит так вкусно", "Я и понятия не имел, что фисташки могут быть начинкой для пиццы, пока мой итальянский коллега не рассказал мне об одной, которую он ел на Сицилии", — писали они.

Женщина призналась, что вкус был довольно неплохим, хотя обычно она предпочитает соленые блюда.

"Уникальная, но слишком сладкая на мой вкус. Я бы не купила ее снова, так как предпочитаю более соленую еду", — добавила она.

Издание Daily Express отмечает, что этот вкус очень популярен на Сицилии (Италия). Если поискать в интернете, то можно обнаружить, что это распространенная начинка, которую используют при приготовлении итальянской уличной еды.

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