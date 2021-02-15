Українцям три місяці компенсуватимуть пільгові тарифи за опалення, — Лазебна

Гроші взяли з програми виплати субсидій, тому українцям потрібно протриматися до кінця опалювального сезону.

Зовсім скоро 571,6 тисячі українців отримають компенсацію після скасування пільгового тарифу на електроопалення, середній розмір виплат складе 564 гривні. 15 лютого міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала нововведення на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка".

Вона підкреслила, що Кабмін вже прийняв відповідну постанову. Зі свого боку, Мінсоцполітики підготувалося до виплат у співпраці з Міненерго та постачальниками універсальних послуг. Відомство також прийняло заявку на всіх споживачів електроопалення, яким вирішили компенсувати різницю між чинним тарифом та пільговим.

"Ми вже навіть перерахували їм кошти на постачальників універсальних послуг, які зарахують на особисті рахунки споживачів", — заявила Марина Лазебна під час свого виступу. — "Заявка склала 322 мільйони гривень для 571,6 тисячі споживачів, середній розмір компенсації складає 564 гривні. Програма працюватиме обмежений період часу — до квітня".

Міністр додала, що кошти у розмірі 1,4 мільярда гривень взяли з програми виплати субсидій, яка поки забезпечена фінансами. Як підкреслила Лазебна, зараз українцям важливо протриматися до кінця опалювального сезону, а потім уряд зможе коригувати дії.

Згідно з постановою Кабміну, компенсацію зможуть отримати пільгові категорії населення, будинки яких обладнані електрокотлами, що не були підключені до центрального опалення або газової системи. У список входять багатодітні та прийомні сім'ї, а також дитячі будинки сімейного типу.

Раніше Кабмін знизив тарифи на газ для населення до 6,99 гривень за кубометр після різкого підвищення, вони вступають у силу з лютого і до кінця опалювального сезону. В Офісі президента оголосили, що більшість компаній-постачальників газу пішли назустріч українцям і знизили ціни до 6,99 гривень за кубометр вже за січень. З 15 лютого українським сім'ям вже почали розсилати платіжки за минулий місяць, і багато хто побачить в них не такі великі суми.