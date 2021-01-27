Часть украинцев получит компенсацию из-за подорожания электроэнергии

Для этих целей Кабмин выделил почти полтора миллиарда гривен

Кабинет министров на своем заседании в среду, 27 января принял постановление, согласно которому повышение тарифов на электроэнергию будет компенсировано части бытовых потребителей.

Заседание правительства транслировалось на Youtube-канале Кабмина Украины.

Согласно документу, из спецфонда Госбюджета Министерству социальной политики Украины будет выделено 1,4 млрд гривен для предоставления компенсаций на оплату электроэнергии, потребленной в первом квартале 2021 года.

Компенсацию предоставят с 1 января текущего года следующим категориям потребителей:

население, проживающее в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками и имевшее право на сниженную цену по состоянию на 31 декабря 2020 года;

украинцы, проживающие в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками, по состоянию на 31 декабря 2020 г имевшие право на пониженный тариф;

население, которое проживает в домах, не газифицированных природным газом и в которых нет или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, по состоянию на 31 декабря 2020 года имевшее право на пониженный тариф.

Также компенсацию получат многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа. Размер полученной компенсации в расчет общего налогооблагаемого дохода включать не будут.

Саму компенсацию предоставят путем направления бюджетных средств поставщикам услуг с последующим их зачислением, как частичную оплату за потребленную в первом квартале 2021 года электроэнергию на лицевые счета потребителей.

Напомним, 26 января Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тариф на тепло и горячую воду в ближайшее время повышать не будут.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщал, что украинцам могут компенсировать потери за коммунальные платежи за январь путем субсидий.

Также Фокус писал, что в Украине пройдет полный аудит тарифов по требованию главы государства Владимира Зеленского.