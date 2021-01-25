Разумков: украинцам могут компенсировать потери за коммуналку в январе субсидиями

Народные депутаты намерены в ближайшее время заслушать отчет премьер-министра относительно тарифного кризиса.

На согласительном совете депутатских фракций и групп 25 января спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать потери за коммунальные платежи за январь путем субсидий.

Об этом сообщили #Буквы.

"Все согласились с тем, чтобы обратиться в Кабинет Министров в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди получили за январь месяц. До этого мы как Верховная Рада готовы подключиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины", – сказал Разумков.

Завтра народные депутаты намерены заслушать отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно тарифного кризиса, который набирает обороты решения правительства повысить тарифы.

Напомним, с начала 2021 года по всей стране проходят массовые протесты. Украинцы начали выходить на улицы из-за роста цены на распределение газа.

18 января Кабмин принял постановление, которым устанавливается максимальная цена на газ для потребителей. Такая цена будет действовать до завершения текущего отопительного сезона или до завершения карантина. Поставщики газа не могут устанавливать цену выше 6,99 грн за кубометр.

Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.