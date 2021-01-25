Разумков: українцям можуть компенсувати втрати за комуналку в січні субсидіями

Народні депутати мають намір найближчим часом заслухати звіт прем'єр-міністра щодо тарифної кризи.

На погоджувальній раді депутатських фракцій і груп 25 січня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що українцям можуть компенсувати втрати за комунальні платежі за січень шляхом субсидій.

Про це повідомили # Букви.

"Усі погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету Міністрів в максимально стислі терміни напрацювати зміни, що дозволяють компенсувати субсидіями всі ті втрати, які люди отримали за січень. До цього ми як Верховна Рада готові підключитися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України", — сказав Разумков.

Завтра народні депутати мають намір заслухати звіт прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо тарифної кризи, що набирає обертів рішення уряду підвищити тарифи.

Нагадаємо: з початку 2021 року по всій країні проходять масові протести. Українці почали виходити на вулиці через зростання ціни на розподіл газу.

18 січня Кабмін ухвалив постанову, якою встановлюється максимальна ціна на газ для споживачів. Така ціна буде діяти до завершення поточного опалювального сезону або до завершення карантину. Постачальники газу не можуть встановлювати ціну вище 6,99 грн за кубометр.

Антимонопольний комітет України перевірить тарифи і зобов'яже НКРЕКУ виправити ситуацію.