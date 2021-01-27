Частина українців отримає компенсацію через подорожчання електроенергії

Для цих цілей Кабмін виділив майже півтора мільярда гривень

Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу, 27 січня ухвалив постанову, згідно з якою підвищення тарифів на електроенергію буде компенсовано частині побутових споживачів.

Засідання уряду транслювалося на Youtube-каналі Кабміну України.

Згідно з документом, із спецфонду Держбюджету Міністерству соціальної політики України буде виділено 1,4 млрд гривень для надання компенсацій на оплату електроенергії, спожитої в першому кварталі 2021 року.

Компенсацію нададуть з 1 січня поточного року таким категоріям споживачів:

населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками і мало право на знижену ціну станом на 31 грудня 2020 року;

українці, які проживають у житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками, станом на 31 грудня 2020 р мали право на знижений тариф;

населення, яке проживає в будинках, не газифікованих природним газом і в яких немає або не функціонують системи централізованого теплопостачання, станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф.

Також компенсацію отримають багатодітні, усиновлені сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Розмір отриманої компенсації в розрахунок загального оподатковуваного доходу включати не будуть.

Саму компенсацію нададуть шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам послуг з подальшим їх зарахуванням як часткову оплату за спожиту в першому кварталі 2021 року електроенергію на особові рахунки споживачів.

Нагадаємо: 26 січня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тариф на тепло і гарячу воду найближчим часом підвищувати не будуть.

У свою чергу, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомляв, що українцям можуть компенсувати втрати за комунальні платежі за січень шляхом субсидій.

Також Фокус писав, що в Україні пройде повний аудит тарифів на вимогу голови держави Володимира Зеленського.