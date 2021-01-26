Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не повысят, – Шмыгаль

Премьер-министр заверил, что штрафы и пеня за невовремя оплаченные счета за газ и тепло за январь начисляться не будут.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тариф на тепло и горячую воду в ближайшее время повышать не будут. Об этом он заявил на заседании Верховной Рады, передает Украинская правда.

"Тарифы на тепло и горячую воду будут повышаться до конца отопительного сезона. Нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах. Мы подготовили меморандум, в ближайшее время состоится его подписания", — сказал он.

Кроме этого, Шмыгаль заверил, что штрафы и пеня за невовремя оплаченные счета за газ и тепло за январь начисляться не будут.

"Есть такая правительственная инициатива, мы также ее примем на ближайшем заседании. Мы обеспечим людей от начисления штрафных санкций или пени", — сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что на ближайших заседаниях правительства примут решение о компенсации домохозяйствам, в которых установлено электроотопление.

Напомним, с 1-го января 2021 года повысились цены на распределение газа для населения. В некоторых регионах тариф возрос в два раза. Это не единственное повышение тарифов, влияющее на конечную стоимость газа для населения. А перед новым годом, буквально "под елочку", компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа на 14%. Глава "Жилищного союза Украины" Александр Скубченко заявил, что новые коммунальные тарифы сделали Владимира Зеленского лидером антирейтинга 2020 года.

Несогласные с повышением цен на газ и свет начали выходить выходить в разных регионах Украины на массовые акции протеста.

Позже Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.