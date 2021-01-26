Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не підвищать, — Шмигаль

Прем'єр-міністр запевнив, що штрафи і пеня за невчасно оплачені рахунки за газ і тепло за січень нараховуватися не будуть.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тариф на тепло і гарячу воду найближчим часом підвищувати не будуть. Про це він заявив на засіданні Верховної Ради, передає Українська правда.

"Тарифи на тепло і гарячу воду будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Нам вдалося досягти певного консенсусу з владою на місцях. Ми підготували меморандум, найближчим часом відбудеться його підписання", — сказав він.

Крім цього, Шмигаль запевнив, що штрафи і пеня за невчасно оплачені рахунки за газ і тепло за січень нараховуватися не будуть.

"Є така урядова ініціатива, ми також її ухвалимо на найближчому засіданні. Ми забезпечимо людей від нарахування штрафних санкцій або пені", — сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що на найближчих засіданнях уряду ухвалять рішення про компенсацію домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення.

Нагадаємо: з 1-го січня 2021 року підвищилися ціни на розподіл газу для населення. У деяких регіонах тариф зріс у два рази. Це не єдине підвищення тарифів, що впливає на кінцеву вартість газу для населення. А перед новим роком, буквально "під ялинку", компанія "Нафтогаз України" підвищила вартість газу на 14%. Голова "Житлового союзу України" Олександр Скубченко заявив, що нові комунальні тарифи зробили Володимира Зеленського лідером антирейтингу 2020 року.

Незгодні з підвищенням цін на газ і світло почали виходити в різних регіонах України на масові акції протесту.

Пізніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за кубометр.