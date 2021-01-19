Изменения коснулись 14 облгазов.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"НКРЭКУ на своем заседании снизил предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр. Регулятор поддержал общее решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады", — сообщил премьер.

Максимальное снижение тарифа на распределение составит до 30%. Сумма предельного тарифа на уровне 1,79 грн не будет одинаковой для всех.

"НКРЭКУ определило высший предел тарифа, однако для десятков компаний эта сумма будет ниже. В ближайшее время в парламенте также будет представлена ​​инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей", — сказал Шмыгаль.

Главав Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус сообщил, что НКРЭКУ снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний: ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", Чао "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", ОАО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Напомним, вчера на заседании правительство установило максимальную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

С начала 2021 года по всей стране проходят массовые протесты. Украинцы начали выходить на улицы из-за роста цены на распределение газа.

Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

Глава Минэнерго заявил, что одним из шагов для выхода из газового кризиса является транзита "голубого топлива" из Средней Азии и разрешение поставок газа "частными независимыми компаниями из России".

Премьер-министр заявлял, что в январе цены на газ не подешевеют, так как "поставщики газа уже потратились".

В МВФ выразили обеспокоенность желанием Кабмина ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с МВФ, есть обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.