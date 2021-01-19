НКРЕКП знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн

Зміни торкнулися 14 облгазів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за кубометр. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"НКРЕКП на своєму засіданні знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за кубометр. Регулятор підтримав спільне рішення, напрацьоване урядом, народними депутатами і профільним комітетом Верховної Ради", — повідомив прем'єр.

Максимальне зниження тарифу на розподіл складе до 30%. Сума граничного тарифу на рівні 1,79 грн не буде однаковою для всіх.

"НКРЕКП визначило найвищу межу тарифу, однак для десятків компаній ця сума буде нижче. Найближчим часом в парламенті також буде представлена ​​ініціатива, яка повинна зменшити розрив у тарифах між різними газорозподільними компаніями і встановлювати справедливий тариф на розподіл газу для всіх людей", — сказав Шмигаль.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус повідомив, що НКРЕКП знизила тарифи на розподіл газу для 14 компаній: ПрАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Коростишівгаз", АТ "Лубнигаз", Чао "Мелітопольгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Тисменицягаз", ПрАТ "Уманьгаз", АТ "Харківгаз", ВАТ "Чернівцігаз", ТОВ "Газовик".

Нагадаємо, вчора на засіданні уряд встановив максимальну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.

З початку 2021 року по всій країні проходять масові протести. Українці почали виходити на вулиці через зростання ціни на розподіл газу.

Антимонопольний комітет України перевірить тарифи, що зросли, і зобов'яже НКРЕКП виправити ситуацію.

Глава Міненерго заявив, що одним із кроків для виходу з газової кризи є транзит "блакитного палива" з Середньої Азії і дозвіл на поставки газу "приватними незалежними компаніями з Росії".

Прем'єр-міністр заявляв, що в січні ціни на газ не зменшаться, так як "постачальники газу вже витратилися".

У МВФ висловили стурбованість бажанням Кабміну ввести держрегулювання ціни на газ. У меморандумі, який уряд підписував з МВФ, є зобов'язання України по ринкового ціноутворення тарифів на газ.