В Украине пройдет полный аудит тарифов по требованию Зеленского

Особое внимание президентская инспекция уделит непрозрачным "тарифным проектам" руководителей отдельных городов.

Как сообщила вечером во вторник, 19 января пресс-служба президента Украины, Владимир Зеленский отправил замглавы ОП Кирилла Тимошенко с командировкой по Украине, для отслеживания уровня установленных на местах коммунальных тарифов.

"Глава государства поручил заместителю руководителя офиса Президента Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины", – указано в объявлении на сайте президента Украины.

В частности, Зеленский приказал Тимошенко "сопоставить ценообразования за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенных тарифов и по тарифной политике в целом".

Отмечается также, что данное решение было принято президентом, "учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений по формированию тарифов на уровне городов и сел страны".

Кроме того, как сообщается в публикации ОП, назначение этой проверки стало следствием "попыток отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости".

"Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное", – уточнили в Офисе Зеленского.

При этом, у Зеленского подчеркнули, что "задачей всех представителей системы государственной власти является работа в интересах граждан". В ОП добавили, что "качество управленческой работы на местах" имеет "конкретное выражение в платежках". Среди прочего, у президента напомнили: "Кабинет Министров со своей стороны предложил всем категориям граждан возможность для существенного снижения цены на газ и отопление".

Напомним, в понедельник, 18 января правительство Украины установило максимальную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр. Как отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов, поставщики газа не смогут устанавливать цену выше этого уровня. Такое решение было принято на фоне быстро распространяющего по стране движения против новых коммунальных тарифов.