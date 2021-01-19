В Україні пройде повний аудит тарифів на вимогу Зеленського

Особливу увагу президентська інспекція приділить непрозорим "тарифним проєктам" керівників окремих міст.

Як повідомила ввечері у вівторок, 19 січня пресслужба президента України, Володимир Зеленський відправив заступник голови ОП Кирила Тимошенка з відрядженням Україною, для відстеження рівня встановлених на місцях комунальних тарифів.

"Глава держави доручив заступнику керівника офісу Президента Кирилу Тимошенку, відповідального за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів в місті Києві та в усіх областях України", — зазначено в оголошенні на сайті президента України.

Зокрема, Зеленський наказав Тимошенку "зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз'яснення від відповідних керівників на місцях про завищених тарифів і про тарифну політику в цілому".

Відзначається також, що дане рішення було прийнято президентом, "з огляду на появу в публічному просторі різних спекулятивних заяв щодо формування тарифів на рівні міст і сіл країни".

Крім того, як повідомляється в публікації ОП, призначення цієї перевірки стало наслідком "спроб окремих представників місцевої влади обґрунтувати перед суспільством додаткове зростання тарифів, яке вже викликає значні питання з точки зору справедливості".

"Особливу увагу слід приділити таким специфічним непрозорим "тарифним проєктам" окремих керівників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо", — уточнили в Офісі Зеленського.

При цьому, у Зеленського підкреслили, що "завданням всіх представників системи державної влади є робота в інтересах громадян". В ОП додали, що "якість управлінської роботи на місцях" має "конкретне вираження в платіжках". Між іншим, у президента нагадали: "Кабінет Міністрів зі свого боку запропонував всім категоріям громадян можливість для істотного зниження ціни на газ і опалення".

Нагадаємо, в понеділок, 18 січня уряд України встановив максимальну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр. Як зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, постачальники газу не зможуть встановлювати ціну вище цього рівня. Таке рішення було прийнято на тлі швидкого поширення по країні руху проти нових комунальних тарифів.