Правительство определило, кто получит компенсацию за подорожание электроэнергии

На компенсации из госбюджета выделят 1,4 млрд грн.

Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабмина о компенсациям за подорожание электроэнергии. Их получат те, кто установил электроотопление. На эти цели из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд грн.

Компенсации будут предоставляться за оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые получают жилищную субсидию).

С 1 января компенсации будут выплачены трем категориям потребителей:

проживающим в любых жилых домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками;

проживающим в многоквартирных домах, где нет снабжения газом, и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения;

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Первым двум категориям компенсации будут насчитываться в пределах потребления 3000 кВт*ч в месяц.

Компенсации будут напрямую поступать на лицевые счета потребителей, открытые у поставщиков электроэнергии.

Напомним, решением Кабмина с 1 января отменен льготный тариф 0,90 грн за 1 кВт*ч при потреблении электроэнергии в объеме до 100 кВт*ч в месяц.

Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, согласно которой в период с 1 октября по 30 апреля при потреблении до 3000 кВт*ч электроэнергии в месяц они платили по тарифу 0,90 грн за 1 кВт*ч, а за объем свыше 3000 кВт*ч – 1,68 грн.

Эти тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

18 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о механизме прямых выплат тем, кто установил электроотопление. Это будет компенсация или монетизация льгот независимо от дохода.