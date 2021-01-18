Шмыгаль рассказал, кто получит компенсацию за повышение тарифов на электричество

Глава Кабмина отметил, что эта компенсация – не субсидия в ее классическом понимании, привязываться к доходам она не будет.

Компенсации за повышение тарифа на электроэнергию в Украине с 1 января 2021 года получат те, кто использует электрическое отопление в зданиях. Об этом в понедельник, 18 января, заявил на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Вскоре правительство одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопление. Выплаты не будут привязываться к доходам", – написал премьер.

Ранее Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт. Помимо этого, с 1 января была установлена фиксированная цена для бытовых потребителей на уровне 1,68 гривен/кВт.ч.

Напомним, что цена в 1,68 гривен/кВт.ч была установлена на I квартал 2021 года. В Минэнерго говорят, что указанные изменения "позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь — март 2021 и устойчивую работу энергетических предприятий, на которых возложены специальные обязанности по обеспечению общественных интересов (НАЭК "Энергоатом", ЗАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго")". Речь идет о проблемах энергосистемы, связанных с механизмом ПСО.

Вероятнее всего, правительство будет вынуждено продолжить пересмотр тарифа для населения в марте-апреле.