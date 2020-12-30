Тарифный скачок. Почему отмена льготной цены на электроэнергию — это только начало

С начала января тариф на электроэнергию для населения зафиксирован на уровне 1,68 грн/кВт-час. Но эта цена – лишь на первый квартал 2021 года. Далее возможно поэтапное повышение тарифа. На что это будет похоже, рассказывает Фокус.

Цена электроэнергии для населения с января 2021 года повышена до 1,68 грн. за кВт-час. Таким образом, население больше не будет оплачивать первые 100 кВт-ч по цене 0,9 грн. за кВт-час.

"На заседании Правительства принято постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 №483", постановление принято во избежание стремительного роста тарифа для населения уже с января 2021 года", — объяснили в Министерстве энергетики.

Там также сообщили, что в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна была с января 2021 года формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до 3,3 грн/кВт-ч). Эксперты считают, что таким образом правительство пытается решить вопросы дисбалансов на энергетическом рынке, но при этом отказывается от резкого повышения тарифа, ведь цена для населения, фактически, остается на прежнем уровне (1,68 грн./кВт-ч). Однако эта мера, скорее всего, лишь первый шаг на пути к дальнейшему росту тарифа.

Почему повысят тариф

В Минэнерго говорят, что указанные изменения "позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь — март 2021 и устойчивую работу энергетических предприятий, на которых возложены специальные обязанности по обеспечению общественных интересов (НАЭК "Энергоатом", ЗАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго")". Речь идет о проблемах энергосистемы, связанных с механизмом ПСО. Так называемые спецобязательства (ПСО) – это фактически дотирование тарифа для населения через государственные компании. Поскольку сам рыночный тариф сегодня гораздо выше того, который платят бытовые потребители. А возложенные на "Энергоатом" спецобязательства (продавать населению электроэнергию по тарифу 0,01 грн./кВт-ч — Фокус) в итоге привели к долгам перед компанией в сумме свыше 8 млрд грн. В целом по итогам 2020 года, согласно предварительным оценкам Минэнерго, задолженность перед разными производителями электроэнергии исчисляется суммой порядка 40 млрд грн.

[ + – ] На грани коллапса. По итогам 2020 года задолженность перед производителями электроэнергии достигла 40 млрд гривен Фото: 5.ua

В постановлении КМУ говорится о росте тарифа, по которому компания будет продавать электроэнергию населению, до 0,15 грн/кВт-ч, однако в самом "Энергоатоме" этому решению не рады. "Хотя этим решением через механизм ПСО установлена ​​предельная цена на электроэнергию, которую "Энергоатом" продает госпредприятию "Гарантированный покупатель", в размере 15 коп./КВт-час, финансовых проблем компании оно не решит. Даже при условии полной оплаты поставленной электроэнергии со стороны "Гарантированного покупателя", мы ожидаем отрицательный финансовый результат, дефицит денежных средств в первом квартале 2021 года на уровне 4 млрд грн, и в итоге на двукратное сокращение налоговых взносов со стороны компании в бюджеты всех уровней", — сообщили в "Энергоатоме". Эксперты также не видят решения проблемы долгов перед госкомпанией после принятого КМУ решения.

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"Это не решит проблем, "Энергоатом" продолжит получать убытки. Сейчас вся энергосистема в состоянии финансового коллапса. Никаких других решений для поддержки системы, кроме приведения цен для населения к какому-то реальному уровню, нет", — рассуждает директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По словам президента Энергетической Ассоциации Украины Василия Котко, постановление КМУ о тарифе для населения и новом тарифе для "Энергоатома" (условия ПСО) можно рассматривать, как первый этап. "Сегодня менее половины реальных затрат производителей покрываются тарифом для населения. Поэтому это решение – маленький шаг, оно несколько уменьшит дисбалансы, но не решит проблему фундаментально", — уверен Василий Котко.

Среди причин, которые ведут к росту тарифа для населения, эксперты называют и сложную ситуацию с "зеленой энергетикой". 10 июня 2020 года Кабмин подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики", где сказано, что компании принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, то есть их уменьшения. Но лишь при условии погашения долгов перед генерацией. А они еще не погашены. По состоянию на середину декабря, по данным ГП "Гарантированный покупатель", задолженность перед производителями ВИЭ — порядка 25,87 млрд грн.

Какой будет цена на электроэнергию

"Тарифы должны быть одинаковы (без льготных 100 КВт-ч – Фокус), а малообеспеченные категории населения должны дотироваться в денежной форме, получать компенсации. У нас тариф на электроэнергию для населения не отвечает реальному, он намного ниже, чем в других странах, даже в Беларуси и России", — уверен экс-министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков. С ним согласен и Василий Котко, который отметил, что решение о росте тарифа для населения принято с опозданием, а начинать поэтапное повышение тарифа стоило вообще в 2017 году. "В законе "О рынке электроэнергии", который предусматривает введение с июля 2019 года рынка электроэнергии, сказано – до введения рынка цены для населения должны быть выведены на рыночный уровень. К сожалению, прежний состав НКРЭКУ грубо нарушил закон, и никто не понес наказания, а тариф тогда не был повышен", — считает Котко.

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Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что нынешний рост тарифа для населения позволит энергосистеме дополнительно получить в 2021 году 12-15 млрд грн., тогда как дисбаланс (долги перед производителями) может достичь в 2021 году 60 млрд. грн. "К сожалению, сейчас решение КМУ глобально проблем не решит, не стабилизирует рынок. Что будет дальше? Тарифы будут расти. Если говорить об экономически обоснованном тарифе, то это 3,2 грн/кВт-ч", — уверен Дмитрий Марунич.

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Вероятнее всего, правительство будет вынуждено продолжить пересмотр тарифа для населения в марте-апреле. Эксперты говорят, что возможно поэтапное повышение на 15-20% в течение одного-двух лет – до тех пор, пока тариф не будет рыночным. Рыночная цена – это стоимость электроэнергии на рынке. По данным ГП "Оператор рынка", за первые 20 дней декабря 2020 года цена на рынке "на сутки вперед" составляла 1596 грн./МВт-ч (без НДС), или 1,59 грн./Квт-ч. Если добавить к этому НДС (20%), тариф на передачу и тариф на распределение, то получится тот самый озвученный Минэнерго тариф в размере 3,3 грн/кВт-ч.

"Я думаю, что следующий этап повышения цен на электроэнергию может быть к концу 2021 года, и далее полный переход на рыночное ценообразование. Увеличится цена, вырастут налоговые поступления, и государство получит ресурс для компенсации малоимущим слоям (субсидий для населения). В общей структуре потребительской корзины населения стоимость электроэнергии составит в начале 2021 года с учетом озвученных изменений всего 3,6%", — отметил Владимир Омельченко.