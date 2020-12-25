Девальвация на носу. Почему "скачет" курс гривны и сколько будет стоить доллар в 2021

С начала 2020 года по 21 декабря гривна девальвировала на 18,2%, до 27,99 UAH/USD. Что влияет на курс гривны и связана ли девальвация с проблемами с внешним госдолгом Украины, разбирался Фокус.

Весь 2020 год гривна порывалась уйти далеко за отметку 27 UAH/USD. Напомним, год начинался для нацвалюты с отметки 23,68 UAH/USD (курс на межбанковском рынке). Однако ухудшение макропоказателей, карантин, падение объемов экспорта, сложная ситуация с привлечением кредитов от международных партнеров вместе негласным стремлением НБУ ослабить курс гривны отразились на национальной валюте не самым лучшим образом. Уже в марте он подпрыгнул до 28,13 UAH/USD. Летом некоторое затишье на валютном рынке позволило гривне укрепиться до 26,5 UAH/USD. Однако с начала осени стал явным тренд на девальвацию больше 27 UAH/USD. Причинами стали и повышенный спрос на валюту в преддверии отопительного сезона, и отсутствие очередного кредита МВФ (в 2020 году от фонда поступил единственный транш в июне в сумме $2,1 млрд), и сложная ситуация с экспортом агропродукции. Гривну штормило весь четвертый квартал, и лишь после принятия госбюджета и выпуска Минфином ОВГЗ на 51,4 млрд грн курс откатился к 27,72 UAH/USD (средневзвешенный межбанковский 16 декабря). Такое укрепление было временным – 21 декабря курс гривны упал до 27,99 UAH/USD.

Зимнее укрепление курса гривны

Эксперты называют несколько важных причин укрепления курса гривны в декабре. Среди них — успешный выпуск облигаций внутреннего госзайма, который позволил Минфину покрыть дефицит госбюджета. "С середины ноября Государственная казначейская служба Украины начала задерживать платежи. В бюджетной казне практически заканчивались средства. Хотя на казначейском счете лежали миллиардные суммы, они принадлежали не государству, а другим владельцам. К началу декабря ситуация стала критической! Запад (МВФ) денег не давал, Нацбанк (Кирилл Шевченко) печатать гривну не хотел, украинские банки отказывались увеличивать свои портфели ОВГЗ. Думаю, что в Минфине в те дни стали перечитывать статьи бюджетного кодекса о секвестре, то есть сокращении расходов. Но руки не опускали, искали возможности для привлечения средств", — отметил на своей странице в "Фейсбуке" Тарас Козак, финансист, президент ИГ "Универ".

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В итоге ОВГЗ выкупили все те же банки, но бумагами Минфина также заинтересовались нерезиденты, которые весь 2020 год проявляли слабый спрос на украинские облигации. В течение года портфель ОВГЗ нерезидентов сократился со 115,8 млрд грн до 74,6 млрд грн (с 1 января по 1 декабря). "Пока инвесторы и нерезиденты голосуют деньгами, благодаря высоким ставкам доходности, предложенным Минфином, курс гривны получает поддержку. Также накануне возобновились выплаты по НДС, что свидетельствует об "открытии крана" ликвидности после масштабных привлечений капитала для покрытия дефицита бюджета. От скорости и масштабов поступления этой ликвидности будет зависеть будущее давление на курс гривны, поскольку часть средств уедет на рынок для покупки валюты. Вероятно, в ближайшее время курс гривны останется в диапазоне 27,7–27,8 UAH/USD", — предполагает Андрей Шевчишин, глава аналитического департамента Forex Club. Он отмечает, что курс гривны реагирует на подписание соглашения о финансовом сотрудничестве правительства Украины и Германии. Этот документ предусматривает предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в объеме до €214,6 млн, которые могут направить на инвестиционные проекты, в том числе для поддержки муниципалитетов.

Госдолг Украины растет

Поскольку Украина не дождалась в 2020 году второго транша МВФ, Минфину приходилось перекрывать необходимый объем средств другими поступлениями. В частности, от таких кредиторов, как ЕС и Всемирный банк, а также через размещение еврооблигаций. В декабре Совет исполнительных директоров Всемирного банка решил предоставить Украине займ $300 млн для преодоления последствий пандемии COVID-19 в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Также наша страна получила в декабре от Европейской комиссии первые €600 млн в рамках новой программы макрофинансовой кредитной помощи ЕС. Кредит выдан под 0,125% годовых со сроком погашения в июне 2035-го.

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А что с МВФ? Миссия МВФ начала первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by 21 декабря в дистанционном формате. По итогам ее работы в правительстве рассчитывают на очередной транш. "Свежие" кредиты критически необходимы Кабмину для погашения старого госдолга. По данным Министерства финансов, по итогам 2020 года платежи Украины по внешнему госдолгу достигнут $7,04 млрд, а по внутреннему — $11,43 млрд. План погашения в 2021 году предусматривает выплату $16,87 млрд по внешним и внутренним долгам, из которых $5,5 млрд — внешний долг. Без новых кредитов рассчитаться по займам Минфину крайне сложно. К тому же долги будут оказывать давление на валютный рынок — уже в феврале 2021 года курс гривны может откатиться к отметке 28,7–29,3 UAH/USD.