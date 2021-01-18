Шмигаль розповів, хто отримає компенсацію за підвищення тарифів на електрику

Глава Кабміну зазначив, що ця компенсація — НЕ субсидія в її класичному розумінні, прив'язуватися до доходів вона не буде.

Компенсації за підвищення тарифу на електроенергію в Україні з 1 січня 2021 року отримають ті, хто використовує електричне опалення в будинках. Про це в понеділок, 18 січня, заявив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

[ + – ]

"Незабаром уряд схвалить механізм, який передбачає прямі виплати людям, у яких встановлено електроопалення. Виплати не прив'язуватимуться до доходів", — написав прем'єр.

Раніше Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/кВт.год для населення на перші 100 кВт. Крім цього, з 1 січня була встановлена фіксована ціна для побутових споживачів на рівні 1,68 гривень/кВт.год.

Нагадаємо, що ціна в 1,68 гривень/кВт.год була встановлена на I квартал 2021 року. У Міненерго кажуть, що зазначені зміни "дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії за січень-березень 2021 і стійку роботу енергетичних підприємств, на які покладено спеціальні обов'язки щодо забезпечення громадських інтересів (НАЕК "Енергоатом", ЗАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго" )". Йдеться про проблеми енергосистеми, пов'язаних з механізмом ПСО.

Найімовірніше, уряд буде змушений продовжити перегляд тарифу для населення в березні-квітні.