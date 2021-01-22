Уряд визначив, хто отримає компенсацію за подорожчання електроенергії

На компенсації з держбюджету виділять 1,4 млрд грн.

Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови Кабміну про компенсацій за подорожчання електроенергії. Їх отримають ті, хто встановив електроопалення. Для цього зі спеціального фонду держбюджету виділять 1,4 млрд грн.

Компенсації будуть надаватися за оплату електричної енергії, спожитої в першому кварталі 2021 року деяким категоріям споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію).

З 1 січня компенсації будуть виплачені трьома категоріями споживачів:

які проживають в будь-яких житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками;

які проживають в багатоквартирних будинках, де немає постачання газом, і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання;

багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Першим двом категоріям компенсації будуть нараховуватися в межах споживання 3000 кВт*год на місяць.

Компенсації будуть безпосередньо надходити на особові рахунки споживачів, відкриті у постачальників електроенергії.

Нагадаємо, рішенням Кабміну з 1 січня скасовано пільговий тариф 0,90 грн за 1 кВт*год за споживання електроенергії обсягом до 100 кВт*год на місяць.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, згідно з якою в період з 1 жовтня по 30 квітня за споживання до 3000 кВт*год електроенергії на місяць вони платили за тарифом 0,90 грн за 1 кВт*год, а за об'єм понад 3000 кВт*год — 1,68 грн.

Ці тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

18 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення про механізм прямих виплат тим, хто встановив електроопалення. Це буде компенсація або монетизація пільг незалежно від доходу.