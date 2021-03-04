Тариф на електроенергію для населення з 1 квітня не зміниться, — Шмигаль

Ціна збережеться на рівні 1,68 грн/кВт*год, але поки незрозуміло, на який термін.

Підхід щодо тарифів для населення у Кабміну збігається з філософією президента Зеленського: заможні люди повинні платити більше, а ті, хто не можуть оплачувати ринкові тарифи, повинні отримувати підтримку від держави у вигляді монетизованих субсидій. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня під час прес-конференції.

Налагодження такої схеми для кожного виду послуг (енергетичних, комунальних) вимагає часу, але "з 1 квітня ціна електроенергії для населення 1,68 грн/кВт*год, швидше за все, не зміниться", — заявив прем'єр.

Це не означає, що ціна не буде змінюватися надалі під впливом ринкових факторів. "Завдання уряду полягає в тому, щоб ці зміни не супроводжувалися шоком для споживачів і постачальників послуг", — запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів виділив сім'ям, які використовують електричні котли для опалення будинків і квартир, 322 млн грн компенсацій.

Вартість електроенергії на оптовому ринку в Україні нижча, ніж середня ціна в сусідніх європейських країнах. Ціни на передачу та розподіл електроенергії значно нижчі, ніж у сусідніх країнах, вважає в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко. "Великі промислові споживачі все одно незадоволені. Їм потрібна стабільність, іншим — гнучкість, усім потрібна організованість, а ринку цього не вистачає", — нарікає Вітренко. При цьому він зазначає, що в населення недостатньо грошей для плати за електрику навіть за таких тарифів.