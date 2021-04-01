"Грошей немає, але ви тримайтеся!": В офісі "Укртрансбезпеки" вимкнули електрику за борги

Крім центрального офісу відомства в Києві, без світла залишилися його співробітники в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Голова "Укртрансбезпеки" Єгор Прокопчук написав у себе у Facebook, що через проблеми з фінансуванням у служби немає грошей на оплату комунальних послуг, через що в головному офісі відомства в Києві за борги вимкнули світло й інтернет.

"Також без світла сидять наші співробітники в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Половина регіональних управлінь тримаються на "чесному слові" й обіцянках оплатити комуналку колись потім, коли нам виділять кошти", — заявив він.

Прокопчук зазначив, що йшов працювати у відомство, щоб займатися реформою, але замість цього "половину часу витрачає на вирішення проблем комуналки по всій країні". За його словами, в "Укртрансбезпеки" немає грошей "на світло, інтернет, паливо, марки, гідну заробітну плату для співробітників".

"Про яку цифровізацію може йтися?", — запитав Прокопчук.

Довідка: Державна служба України з безпеки на транспорті — це центральний орган виконавчої влади, який реалізує політику держави у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському та річковому транспорті. Діяльність відомства координує Кабмін через Міністерство інфраструктури.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що жителі Києва заборгували за комунальні послуги майже 4 мільярди гривень.

Зі свого боку, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що тариф на електроенергію для населення з 1 квітня не зміниться.