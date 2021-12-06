Новый глава Укртрансбезопасности в первый месяц работы получил 600% надбавки "за интенсивность"

Фонд заработной платы Евгения Зборовского за ноябрь составил почти 170 тысяч гривен. 600% надбавки "за интенсивность труда" получил и его заместитель Никита Лагунин.

Руководитель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Евгений Зборовский в первый месяц работы на должности получил зарплату с надбавкой в 600% к своему окладу "за интенсивность труда". Об этом стало известно из документа, который оказался в распоряжении Фокуса. Чтобы проверить изложенную в нем информацию, мы отправили запросы в ведомство по поводу зарплат его руководства и полученные нами ответы подтвердили достоверность этих цифр.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Так, Кабинет министров принял решение о назначении главой Укртрансбезопасности Евгения Зборовского, который ранее победил в конкурсе на эту должность, 3 ноября 2021 года. И, судя по "Плановому расчету заработной платы руководства Государственной службы Украины по безопасности на транспорте" за ноябрь 2021 года, который оказался в распоряжении Фокуса, должностной оклад новоиспеченного чиновника за первый месяц работы в ведомстве составил 22 717 грн.

Также руководитель Укртрансбезопасности получил 4 089 грн надбавки за выслугу лет и 6 815 грн месячной премии. А вот надбавка "за интенсивность труда" Зборовскому составила 136 309 грн, то есть 600% от его должностного оклада.

Всего за ноябрь 2021 года новоиспеченный глава Укртрансбезопасности получил 169 931 грн зарплаты.

[ + – ] "Плановый расчет заработной платы руководства Государственной службы Украины по безопасности на транспорте"

Ответы Укртрансбезопасности на запросы Фокуса подтвердили достоверность информации о зарплате Зборовского и других руководителей ведомства.

[ + – ] Ответ Укртрансбезопасности на запрос Фокуса о зарплатах руководства

[ + – ] Ответ Укртрансбезопасности на запрос Фокуса о зарплатах руководства

Примечательно, что, судя по ответу Укртрансбезопасности на один из запросов Фокуса, уже в декабре должностной оклад Зборовского составляет 29 400 грн. Благодаря 600% надбавкам "за интенсивность труда" (176 400 грн) и за выслугу лет (5 292 грн) чиновник за месяц может получить более 211 092 грн зарплаты.

Стоит отметить, что 600% надбавки "за интенсивность труда" в ноябре получил и заместитель главы Укртрансбезопасности Никита Лагунин. Его суммарная зарплата за месяц составила 206 175 грн.

Справка: Государственная служба Украины по безопасности на транспорте — это центральный орган исполнительной власти, реализующий политику государства в сфере безопасности на автомобильном транспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте. Деятельность ведомства координирует Кабмин через Министерство инфраструктуры.

Внимание! Если хотите сообщить Фокусу общественно важную информацию — присылайте ее на нашу почту [email protected]

Напомним, правительство согласовало увольнение предыдущего руководителя Укртрансбезопасности — Егора Прокопчука — в сентябре 2021 года. Он написал заявление об уходе из ведомства по собственному желанию.

В апреле Прокопчук жаловался на проблемы с финансированием Укртрансбезопасности. Ведомство не могло оплачивать коммунальные счета, из-за чего в его офисах отключали свет с интернетом. Возглавлял Укртрансбезопасность Прокопчук с сентября 2020 года.