ДБР прийшло з обшуком в Укртрансбезпеки через закупівлю уніформи на 4 млн грн (фото)

На фото з місця слідчих дій, які опинилися у розпорядженні Фокусу, опинився заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 14 січня, прийшло в офіс Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) у Києві для перевірки умов закупівлі форми для співробітників відомства на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Про це повідомляє пресцентр служби у Facebook.

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В Укртрансбезпеці заявили, що 23 листопада минулого року служба вперше за всю історію свого існування оголосила на платформі ProZorro тендер на закупівлю уніформи для інспекторів у кількості 400 комплектів на суму 3 898 488 гривень.

[ + – ] Фото документа ДСБТ

Тендер, за словами представників відомства, пройшов без нарікань і його виграла компанія "з багаторічним досвідом" (за даними ProZorro — ТОВ "Дім взуття" Б. Ніколас). Наприкінці грудня 2021 року уніформу виготовили та доставили в Укртрансбезпеку.

"Уніформу планується роздати інспекторам Укртрансбезпеки після закінчення 4-тижневого навчання (інспекторів), яке розпочинається у понеділок, 17 січня на базі Навчально-наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ", — йдеться у заяві.

Загалом після навчання на службу заступлять 200 інспекторів, уточнили у службі.

"Щодо слідчих дій, ДСБТ надало співробітникам ДБР усю наявну інформацію про закупівлю уніформи", — повідомили у відомстві.

У розпорядженні Фокусу опинилися фото, зроблені в офісі Укртрансбезпеки під час того, як Держбюро розслідувань проводило там слідчі дії. Зокрема, на них можна побачити керівника служби Євгена Зборовського та заступника міністра інфраструктури Мустафу Найєма, який відповідає у міністерстві за Укртрансбезпеку.

Фото: Фокус

Нагадаємо, керівник Укртрансбезпеки Зборовський у перший місяць роботи на посаді отримав зарплату з надбавкою 600% до свого окладу "за інтенсивність праці".

Колишній керівник відомства Єгор Прокопчук до звільнення з посади скаржився на проблеми із фінансуванням Укртрансбезпеки.