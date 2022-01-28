ГБР проводить обшуки у "слуги" з об'єднання "Розумна політика": що відомо (фото, відео)

Обшук у нардепа Олега Воронька проводять за фактом підробки документів. Глава об'єднання "Розумна політика" вважає це політичним переслідуванням.

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата від "Слуги народу", члена міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика" Олега Воронька. Про це написав у Telegram голова МФО, колишній речник Верховної Ради України Дмитро Разумков.

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"Сьогодні до нашого колеги приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу притягнуті за вуха. Зараз я прямую до нього, інші народні депутати з МФО — теж. Політичні переслідування та діяльність "нового" ДБР — у дії", — прокоментував ситуацію Разумков.

Пізніше колишній речник Ради дав ЗМІ розгорнутий коментар про обшуки у Воронька.

"Сьогодні здійснюється політичний тиск на опонентів. То був (лідер "Євросолідарності" Петро) Порошенко, зараз взялися за "Розумну політику", далі братимуться за інших. Якщо хтось думає, що пройде "між крапельок" і його не вдарить бажання узурпувати владу в Офісі президента — повірте мені, вдарить. І не треба заплющувати на це очі і вдавати, що нічого не відбувається", — сказав він.

У ДБР розповіли про проведення обшуку за фактом підробки документів у чинного народного депутата України, але не уточнили ім'я та прізвище.

Слідчі дії проходять за місцем проживання парламентаря та пов'язаних з ним осіб.

[ + – ] Обшук у нардепа Олега Воронька

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) склало на депутата протокол про скоєння адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією за частиною 2 ст. 172-4 Кодексу України про адмінправопорушення (порушення обмежень сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), заявили у ДБР.

Зазначимо, що у період з 28 вересня по 2 жовтня 2020 року НАЗК направило до суду 17 адмінпротоколів, зокрема і на Воронька за ознаками порушення вимог щодо обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

[ + – ] Обшук у нардепа Олега Воронька

Під час судового розгляду в Печерському райсуді Києва нардеп дав підроблені документи — протокол зборів з інформацією про нібито звільнення з посади директора, чим міг оманити суд, продовжили у ДБР.

Держбюро розслідувань інкримінує Воронько таке:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу (КК) України);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК);

введення в оману суду чи іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК).

Хто такий Олег Воронько?

Олегу Воронько 48 років, він родом із міста Світловодськ Кіровоградської області. Він пройшов у Верховну Раду на виборах 2019 року від президентської партії "Слуга народу". Є членом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Воронько закінчив Вищу школу управління охороною праці в Катовіце (Польща) за спеціальністю "Управління проєктами" та факультет менеджменту Національної металургійної академії України. До обрання до парламенту займався бізнесом — реалізовував проєкти у ІТ-сфері.

ЗМІ писали, що за результатами перевірки декларації нардепа за 2020 рік, НАЗК не отримало підтвердження походження 132 млн 25 тис. грн у декларації Воронька. Нардеп говорив НАЗК, що джерела походження його активів — це доходи та заощадження, які він отримав до обрання народним депутатом. Воронько не надав документів, що підтверджують його слова.

Фокус раніше писав, як співробітники ДБР 14 січня цього року прийшли з обшуком до офісу Укртрансбезпеки у Києві перевірити умови закупівлі форми для працівників відомства на суму близько 4 млн гривень.

У листопаді 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро України вручили нардепові Сергію Шахову підозру за недостовірне декларування майже 60 млн. гривень.