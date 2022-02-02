Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа", — Арахамия

По словам главы фракции, в Верховной Раде могут собрать кворум для голосования за исключение нардепа в случае, если Александр Трухин добровольно откажется покидать ряды президентской силы.

Народный депутат Александр Трухин должен покинуть ряды "Слуги народа" после публикации видео с места ДТП под Киевом. Об этом говорится в заявлении главы парламентской фракции Давида Арахамии.

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По его словам, "Слуга народа" ждала официальных результатов расследования по ДТП, на месте которого свидетели видели нардепа Александра Трухина.

Давид Арахамия утверждает, что кадры с нагрудных камер полицейских, которые были использованы в расследовании "Украинской правды", говорят больше, чем он (Александр Трухин — ред.) может сказать в свое оправдание.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" подчеркнул, что ему и коллегам стыдно за поведение Александра Трухина на месте ДТП под Киевом.

"Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа", — продолжил Давид Арахамия.

Народный депутат предупредил, что после публикации видео с нагрудных камер полицейских его коллега должен выйти из фракции, и если Александр Трухин не сделает это добровольно — в Верховной Раде соберут кворум для голосования за исключение.

В своем заявлении Давид Арахамия призвал нардепа всячески сотрудничать со следствием, чтобы украинцы поняли, как именно произошло ДТП на Бориспольской трассе и что происходило после него.

[ + – ] "Слуга народа" Александр Трухин пытался покинуть место ДТП под Киевом

Напомним, что вечером 1 февраля издание "Украинская правда" опубликовало расследование относительно ДТП на Бориспольской трассе, участником которого был нардеп Александр Трухин. Для материала журналисты использовали видео с нагрудных камер полицейских, которые первыми прибыли на место аварии. На опубликованных кадрах видно, как "слуга" Александр Трухин пытался "договориться" с копами и отказывался проходить проверку на алкоголь.

Стоит также отметить, что в октябре 2021 года президент Владимир Зеленский, комментируя ДТП с участием Александра Трухина, утверждал, что в аварии "нет ничего страшного". Глава государства в беседе с журналистами засомневался, что нардеп от "Слуги народа" был за рулем автомобиля в момент столкновения.