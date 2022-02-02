Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга народу", — Арахамія

За словами голови фракції, у Верховній Раді можуть зібрати кворум для голосування за виключення нардепа в разі, якщо Олександр Трухін добровільно відмовиться залишати лави президентської сили.

Народний депутат Олександр Трухін має залишити лави "Слуги народу" після публікації відео з місця ДТП під Києвом. Про це йдеться у заяві голови парламентської фракції Давида Арахамії.

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За його словами, "Слуга народу" чекала на офіційні результати розслідування з ДТП, на місці якої свідки бачили нардепа Олександра Трухіна.

Давид Арахамія стверджує, що кадри з нагрудних камер поліцейських, які були використані в розслідуванні "Української правди", говорять більше, ніж він може сказати як виправдання.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" наголосив, що йому та колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна на місці ДТП під Києвом.

"Це точно не те, з чим ми йшли на вибори і на що від нас чекають люди, які голосували за нас. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга народу", — продовжив Давид Арахамія.

Народний депутат попередив, що після публікації відео з нагрудних камер поліцейських його колега має вийти з фракції, і якщо Олександр Трухін не зробить це добровільно, то у Верховній Раді зберуть кворум для голосування за виключення.

У своїй заяві Давид Арахамія закликав нардепа всіляко співпрацювати зі слідством, аби українці зрозуміли, як саме сталася ДТП на Бориспільській трасі та що відбувалося після неї.

[ + – ] "Слуга народу" Олександр Трухін намагався покинути місце ДТП під Києвом

Нагадаємо, що увечері 1 лютого видання "Українська правда" опублікувало розслідування щодо ДТП на Бориспільській трасі, учасником якого був нардеп Олександр Трухін. Для матеріалу журналісти використали відео з нагрудних камер поліцейських, які першими прибули на місце аварії. На опублікованих кадрах видно, як "слуга" Олександр Трухін намагався "домовитися" з копами та відмовлявся проходити перевірку на алкоголь.

Варто також зазначити, що в жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський, коментуючи ДТП за участю Олександра Трухіна, стверджував, що в аварії немає нічого страшного. Глава держави в розмові з журналістами засумнівався, що нардеп від "Слуги народу" був за кермом автомобіля у момент зіткнення.