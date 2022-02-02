Нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу", — голова політсили (фото)

Нардепи, за словами Олени Шуляк, мають якнайшвидше провести засідання для виключення Олександра Трухіна зі складу парламентської фракції.

Народного депутата Олександра Трухіна було виключено з партії "Слуга народу" після публікації відео з місця ДТП на Бориспільській трасі. Про це повідомила речниця парламентської фракції Юлія Палійчук.

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Рішення про виключення Олександра Трухіна з партії "Слуга народу" було затверджено керівницею політичної сили Оленою Шуляк у середу, 2 лютого.

"Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії", — пояснила у своїй заяві голова політсили.

Олена Шуляк також закликала парламентську фракцію "Слуга народу" якнайшвидше провести засідання для розгляду інциденту з ДТП під Києвом за участю Олександра Трухіна для "ухвалення рішення" (виключення зі складу фракції — ред.).

[ + – ] Олександра Трухіна виключено з партії "Слуга народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що президентська політсила ініціює позачергове засідання Верховної Ради після публікації розслідування, яке було присвячене ДТП під Києвом.

За його словами, останнім часом у парламентаріїв накопичилося безліч питань, пов'язаних із кримінальними провадженнями, в яких фігурують нардепи Сергій Кузьміних, Артем Дмитрук, Олександр Трухін, Петро Порошенко, Віктор Медведчук та Олег Воронько. Давид Арахамія підкреслив, що жодна політсила не повинна покривати людей, які "мають понести відповідальність за свої вчинки".

"Я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора та голови ДБР у справах народних депутатів", — продовжив голова фракції і додав, що "закон один для всіх".

[ + – ] Арахамія ініціює позачергове засідання Ради через Олександра Трухіна

Зазначимо, що 1 лютого було опубліковано розслідування видання "Української правди", яке присвячене ДТП під Києвом за участю нардепа від "Слуги народу" Олександром Трухіним. У своєму матеріалі журналісти використали відео, яке було знято нагрудною камерою поліцейського. На відеоролику можна побачити, як Олександр Трухін умовляє правоохоронців відпустити його, відмовляється проходити медогляд і натякає на хабар.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на розслідування журналістів і закликав Олександра Трухіна добровільно залишити лави президентської сили. Парламентарій також погрожував колезі примусовим виключенням, якщо учасник ДТП на Бориспільській трасі відмовиться виходити із фракції.