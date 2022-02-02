Против Трухина открыли уголовное производство за попытку дать взятку полицейскому

Следственные мероприятия по делу о попытке дачи взятки на месте ДТП будут вести детективы НАБУ, сообщили Фокусу в пресс-службе ГБР. Нардеп Александр Трухин по этой статье может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

В отношении исключенного из партии "Слуга народа" народного депутата Александра Трухина открыли уголовное производство по ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Об этом Фокусу рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Чиканова.

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Правоохранители займутся расследованием попытки парламентария дать взятку на месте ДТП, следственные мероприятия будут вести детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), отметила она.

В Офисе генерального прокурора Украины в комментарии Фокусу также подтвердили открытие уголовного производства в отношении нардепа.

"На текущий момент генеральный прокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении дачи народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа", — сообщила Фокусу спикер ведомства Сюзанна Савчук.

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Отметим, что указанная статья предполагает наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы до двух лет.

Дело о ДТП с участием Трухина. Последние новости

Журналисты 1 февраля опубликовали расследование о дорожной аварии под Киевом с участием Трухина. Журналисты опубликовали видео, снятое нагрудной камерой патрульного Сергея Петрика, он один из первых прибыл на место происшествия. На видео видно, как нардеп сначала говорит о том, что "уйдет в лес", а после заявляет о "решении вопроса" через министра внутренних дел Дениса Монастырского.

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Утром 2 февраля руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк исключила Трухина из политсилы. Она обратилась к другим нардепам с просьбой немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос исключения Трухина из состава фракции.

Отметим, что ГБР продолжает экспертизы и необходимые следственные действия в деле Трухина.