Против Трухина открыли уголовное производство за попытку дать взятку полицейскому
Следственные мероприятия по делу о попытке дачи взятки на месте ДТП будут вести детективы НАБУ, сообщили Фокусу в пресс-службе ГБР. Нардеп Александр Трухин по этой статье может сесть в тюрьму на срок до двух лет.
В отношении исключенного из партии "Слуга народа" народного депутата Александра Трухина открыли уголовное производство по ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Об этом Фокусу рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Чиканова.
Правоохранители займутся расследованием попытки парламентария дать взятку на месте ДТП, следственные мероприятия будут вести детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), отметила она.
В Офисе генерального прокурора Украины в комментарии Фокусу также подтвердили открытие уголовного производства в отношении нардепа.
"На текущий момент генеральный прокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении дачи народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа", — сообщила Фокусу спикер ведомства Сюзанна Савчук.
Отметим, что указанная статья предполагает наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы до двух лет.
Дело о ДТП с участием Трухина. Последние новости
Журналисты 1 февраля опубликовали расследование о дорожной аварии под Киевом с участием Трухина. Журналисты опубликовали видео, снятое нагрудной камерой патрульного Сергея Петрика, он один из первых прибыл на место происшествия. На видео видно, как нардеп сначала говорит о том, что "уйдет в лес", а после заявляет о "решении вопроса" через министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Утром 2 февраля руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк исключила Трухина из политсилы. Она обратилась к другим нардепам с просьбой немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос исключения Трухина из состава фракции.
Отметим, что ГБР продолжает экспертизы и необходимые следственные действия в деле Трухина.