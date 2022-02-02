Патрульный не предоставил следствию тех сведений о ДТП с Трухиным, которые сообщил УП, — ГБР

В Госбюро уверяют, что Сергей Петрик во время допроса не сообщил им о действиях "слуги народа" на месте аварии. В МВД отрицают информацию, что Трухин хотел "договориться" с министром Монастырским, а генпрокурор Венедиктова поручила начать новое уголовное производство.

Государственное бюро расследований продолжает изучать ДТП под Киевом с участием нардепа от фракции "Слуга народа" Александром Трухиным. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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"Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП — позиция ГБР

По данным Госбюро, в рамках расследования ДТП на Бориспольской трассе, участником которого является Александр Трухин, продолжаются экспертизы и необходимые следственные действия. В ведомстве заверили, в распоряжении следователей не было видео с нагрудной камеры полицейского, которое в своем расследовании показали журналисты "Украинской правды".

В Госбюро расследований также утверждают, что после ДТП под Киевом был допрошен полицейский Сергей Петрик, однако правоохранитель не предоставил силовикам информацию, которую он озвучил в материале "УП".

"Видео (с нагрудной камеры полицейского — ред.) будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет предоставлена юридическая оценка действиям, которые зафиксированы на нем", — подытожили в ГБР.

[ + – ] "Слуга народа" Александр Трухин пытался скрыться с места ДТП и договориться с копами

"Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП — позиция МВД

Пресс-служба Министерства внутренних дел также отреагировала на расследование "Украинской правды" и отметила, что уголовное производство было передано в Госбюро расследований, поскольку была информация, что за рулем автомобиля мог находиться народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин.

В МВД также прокомментировали информацию о том, что парламентарий после ДТП под Киевом пытался "договориться" с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

"Поэтому подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины Александр Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности. Полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию ДТП", — говорится в сообщении.

"Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП — позиция Офиса генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после публикации расследования, в котором фигурирует нардеп Александр Трухин, поручила зарегистрировать уголовное производство.

По словам руководителя Офиса генпрокурора, речь уже идет не только об участии в ДТП под Киевом (попытка подкупа правоохранителей — ред.).

"Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за Национальным антикоррупционным бюро", — добавила Ирина Венедиктова в своем Facebook.

[ + – ] Ирина Венедиктова поручила начать уголовное производство после видео с Трухиным на месте ДТП

Напомним, 1 февраля издание "Украинская правда" опубликовало новое расследование, посвященное ДТП под Киевом с участием нардепа от "Слуги народа" Александром Трухиным. В публикации было предоставлено видео, снятое на нагрудную камеру полицейского, который одним из первых прибыл на место аварии. На опубликованных кадрах можно увидеть, как Александр Трухин пытается договориться с силовиками и утверждает, что может "решить вопрос" через главу МВД Дениса Монастырского.

Утром 2 февраля глава политсилы "Слуга народа" Елена Шуляк исключила Александра Трухина из состава партии и призвала коллег по Верховной Раде как можно быстрее провести заседание, на котором рассмотрят вопрос об "изгнании" депутата из фракции.