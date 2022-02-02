Патрульний не надав слідству тих відомостей про ДТП із Трухіним, які повідомив УП, — ДБР

У Держбюро запевняють, що Сергій Петрик під час допиту не повідомив про дії "слуги народу" на місці аварії. У МВС заперечують інформацію, що Трухін хотів "домовитися" з міністром Монастирським, а генпрокурорка Венедіктова доручила розпочати нове кримінальне провадження.

Державне бюро розслідувань продовжує вивчати ДТП під Києвом за участю нардепа від фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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"Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП — позиція ДБР

За даними Держбюро, у межах розслідування ДТП на Бориспільській трасі, учасником якого є Олександр Трухін, продовжуються експертизи та необхідні слідчі дії. У відомстві запевнили, що в розпорядженні слідчих не було відео з нагрудної камери поліцейського, яке у своєму розслідуванні показали журналісти "Української правди".

У Держбюро розслідувань також стверджують, що після ДТП під Києвом було допитано поліцейського Сергія Петрика, проте правоохоронець не надав силовикам інформацію, яку він озвучив у матеріалі "УП".

"Відео (з нагрудної камери поліцейського — ред.) буде витребувано в законному порядку, досліджено та буде надано юридичну оцінку діям, які зафіксовані на ньому", — підсумували в ДБР.

[ + – ] "Слуга народу" Олександр Трухін намагався втекти з місця ДТП та домовитися з копами

"Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП — позиція МВС

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ також відреагувала на розслідування "Української правди" та зазначила, що кримінальне провадження було передано до Держбюро розслідувань, оскільки була інформація, що за кермом автомобіля міг перебувати народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін.

У МВС також прокоментували інформацію про те, що парламентар після ДТП під Києвом намагався "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

"Тому наголошуємо, що всі спроби представляти суть справи так, що нібито народний депутат України Олександр Трухін про щось намагався "домовитися" з міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності. Поліцейські сумлінно виконали свої службові обов'язки щодо документування ДТП", — йдеться у повідомленні.

"Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП — позиція Офісу генпрокурора

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова після публікації розслідування, де фігурує нардеп Олександр Трухін, доручила зареєструвати кримінальне провадження.

За словами керівника Офісу генпрокурора, вже йдеться не лише про участь у ДТП під Києвом (спроба підкупу правоохоронців — ред.).

"Цілком очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за Національним антикорупційним бюро", — додала Ірина Венедіктова у своєму Facebook.

[ + – ] Ірина Венедіктова доручила розпочати кримінальне провадження після відео з Трухіним на місці ДТП

Нагадаємо, 1 лютого видання "Українська правда" опублікувало нове розслідування, присвячене ДТП під Києвом за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна. У публікації було надано відео, зняте на нагрудну камеру поліцейського, який одним із перших прибув на місце аварії. На опублікованих кадрах можна побачити, як Олександр Трухін намагається домовитися із силовиками та стверджує, що може "вирішити питання" через главу МВС Дениса Монастирського.

Уранці 2 лютого глава політсили "Слуга народу" Олена Шуляк виключила Олександра Трухіна зі складу партії та закликала колег із Верховної Ради якнайшвидше провести засідання, на якому розглянуть питання про "вигнання" депутата з фракції.