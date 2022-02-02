Проти Трухіна відкрили кримінальне провадження за спробу дати хабар поліцейському

Детективи НАБУ проводитимуть розслідування в справі про замах на хабар на місці ДТП, повідомили «Фокусу» в пресслужбі Державного бюро розслідувань. Нардеп Олександр Трухін за цією статтею може сісти у в'язницю на строк до двох років.

Щодо виключеного з партії "Слуга народу" народного депутата Олександра Трухіна відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 КК України. Про це Фокусу розповіла прессекретарка Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Чиканова.

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Правоохоронці займуться розслідуванням спроби парламентаря дати хабар на місці ДТП, слідчі заходи вестимуть детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), зазначила вона.

В Офісі генерального прокурора України в коментарі Фокусу також підтвердили відкриття кримінального провадження щодо нардепа.

"Наразі генеральний прокурор внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про пропозицію надання народним депутатам неправомірної вигоди посадовцю правоохоронного органу", — повідомила Фокусу спікерка відомства Сюзанна Савчук.

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Зазначимо, що ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі до двох років.

Справа про ДТП за участю Трухіна. Останні новини

Журналісти 1 лютого опублікували розслідування про дорожню аварію під Києвом за участю Трухіна. Журналісти опублікували відео, зняте нагрудною камерою патрульного Сергія Петрика, він один із перших прибув на місце події. На відео видно, як нардеп спочатку говорить про те, що "піде в ліс", а потім заявляє про "вирішення питання" через міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

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Уранці 2 лютого керівниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк виключила Трухіна з політсили. Вона звернулася до інших нардепів із проханням негайно провести засідання та розглянути питання виключення Трухіна зі складу фракції.

Зазначимо, що ДБР продовжує експертизи та необхідні слідчі дії в справі Трухіна.