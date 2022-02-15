Трухін впливає на більшість нардепів бюджетного комітету Ради, — Bihus.Info

Передачу контролю над комітетом розпочали влітку минулого року, а у вересні вже треба було "розв'язувати питання", стверджують розслідувачі проєкту. ДТП під Києвом не зменшило вплив виключеного із партії "Слуга народу" нардепа.

Нардеп Олександр Трухін, який потрапив у скандал із ДТП під Києвом, з вересня минулого року контролює більшість членів бюджетного комітету Верховної Ради України. Про це повідомили журналісти-розслідувачі проєкту Bihus.Info.

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Трухін впливає на 20 нардепів із 34 членів комітету. Після ДТП за його участю та подальшого виключення з партії "Слуга народу" його вплив не зменшився, стверджують автори.

Підготовка до отримання контролю Трухіна над бюджетним комітетом розпочалася влітку минулого року, констатували журналісти.

"Член комітету, "слуга народу" Арсеній Пушкаренко висловив невдоволення роботою офіційного голови комітету Юрія Арістова та сказав, що у вересні потрібно "розв'язувати питання", – наголошуєть у матеріалі.

[ + – ] Розслідування щодо контролю бюджетного комітету Ради

Зустріч в офісі Молотка

На початку вересня 2021 року члени бюджетного комітету, яких не контролює Арістов, провели непублічну зустріч у бек-офісі депутата "За майбутнє" Ігоря Молотка в бізнес-центрі "Парус".

Молоток підтвердив журналістам факт зустрічі та заявив, що на неї прийшли 24 особи.

[ + – ] Молоток зауважив, що на неформальну зустріч прийшли 24 члени бюджетного комітету

Нардепи говорили про план зміни частини кадрів у комісії та підкомітеті, що впливають на розподіл бюджетних грошей, повідомляють у розслідуванні.

"Обговорювалося, що це мають зробити в присутності міністра фінансів Сергія Марченка. Міністр має розуміти, хто справді контролює комітет", – наголосила редакція проєкту.

За даними Bihus.Info, Молоток 21 вересня під час представлення на комітеті бюджету на 2022 рік просив голову комітету проголосувати за деякі кадрові питання, зокрема щодо заміни голови підкомітету, але Арістов відмовився це робити.

"Нардепи зібралися без нього і змінили план на засідання, а потім у присутності Арістова змінили голову підкомітету з бюджетного кодексу на близького до Трухіна "слугу" Арсенія Пушкаренко", — підсумували автори.

Нагадаємо, що Трухіна виключили із партії "Слуга народу" 2 лютого цього року після публікації розслідування про ДТП за його участю.

Трухін після аварії говорив, що зателефонує міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському та "договориться". Пізніше глава МВС заявив про негативне ставлення до прохань "вирішувати". "Якби він мені зателефонував, був би посланий у той же момент", — сказав Монастирський.

Проти Трухіна відкрито кримінальне провадження за спробу дати хабаря патрульному, йому загрожує позбавлення волі на термін до двох років.