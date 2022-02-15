Є ще невиконані речі: "слуга" Трухін не має наміру здавати мандат нардепа (відео)

Нардеп акцентував увагу на своїй активній роботі у парламентських робочих групах та заперечував свою причетність до залаштункових домовленостей у парламенті.

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін не складатиме мандат і продовжить роботу в парламенті. Своїми планами на майбутнє народний обранець поділився з Bihus.Info.

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"Мені мандат довірили люди, я працюю, і є певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли, напевно, закінчу, тоді, напевно, будуть якісь думки, питання…", – сказав Трухін.

Також депутат зауважив, що в будь-якій діяльності людини має бути сенс. На запитання журналістів, чому він так часто останнім часом відвідує Офіс президента, Трухін відповів, що це обумовлено поточними робочими моментами.

"Звичайні робочі групи, які дозволяють нам виконувати економічний порядок денний", — наголосив він.

Також народний обранець категорично заперечував будь-яке відношення до збору голосів у парламенті для ініціатив влади.

"Це вигадана інформація, це точно не про мене. Подивіться — я проста людина, яка ходить пішки вулицею", — сказав Трухін.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Трухін не втратив вагу в парламенті після виключення з партії "Слуга народу" після скандалу з ДТП. Він, як і раніше, впливає на більшість нардепів бюджетного комітету Ради.

Нагадаємо, що Трухіна виключили з партії "Слуга народу" 2 лютого цього року після публікації розслідування про ДТП за його участю.

Трухін після аварії говорив, що зателефонує міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському та "домовиться". Пізніше голова МВС заявив про негативне ставлення до прохань "вирішувати". "Якби він мені зателефонував, був би посланий у той же момент", — сказав Монастирський.

Проти Трухіна відкрито кримінальне провадження за спробу дати хабар патрульному, йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років.