"Слуги народу" збирають підписи за виключення Кузьміних та Трухіна з фракції

Раніше подібна процедура застосовувалася під час виключення з фракції "Слуги народу" депутатів Артема Дмитрука та Людмили Буймістер.

"Слуга народу" розпочне збір підписів за виключення зі своєї фракції у Верховній Раді народних депутатів Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних, запідозрених у корупції. Про це в Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

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"Щойно завершилося засідання фракції. Заява голови фракції Давида Арахамії: Народним депутатам від "Слуги Народу" будуть роздані підписні листи для збору голосів про виключення зі свого складу Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних", — написала Палійчук.

Вона також додала, що подібна процедура застосовувалася раніше фракцією під час виключення Людмили Буймістер (за голосування "проти" законопроєкту "про олігархів") та Артема Дмитрука (за розбіжності з однопартійцями).

Трухін: ДТП, хабар, непокора партії

Як раніше писав Фокус, народного депутата Олександра Трухіна виключили із партії "Слуга народу" 2 лютого після публікації розслідування про ДТП за його участю влітку 2021 року. Нагадаємо, після аварії під Києвом депутат пропонував патрульному поліцейському хабар. За цим фактом проти Трухіна правоохоронці порушили кримінальне провадження.

Після виключення із лав "слуг народу" Олександр Трухін заявив, що він не збирається здавати свій депутатський мандат і продовжить роботу у Верховній Раді.

Кузьміних: "півмільйонна допомога"

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали Народного депутата Сергія Кузьміних 28 січня "при отриманні неправомірної вигоди". За версією правоохоронців, нардеп за 558 тисяч гривень обіцяв допомогти укласти угоди між приватними підприємствами та лікарнею у Житомирській області.