Задрожал перед камерой: Трухин впервые прокомментировал свое участие в ДТП под Киевом (видео)

Отвечая на вопросы журналистов, нардеп заметно нервничал. Сам он объяснил это тем, что до сих пор находится в шоковом состоянии из-за аварии.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Трухин впервые публично высказался о своем участии в дорожной аварии на Бориспольской трассе 23 августа. Соответствующее видео предоставил Telegram-канал "Политика страны".

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Произошло это в кулуарах Верховной Рады. Как только журналисты стали спрашивать политика о ДТП, он стал заметно нервничать и даже дрожать.

"К сожалению ДТП случаются, ничего хорошего в этом нет. В ДТП я пострадал как и другие его участники. Все данные касательно обстоятельств ДТП, количества людей, автомобилей, фамилий, имен, кто был пассажиром или водителем я комментировать не имею права. Я подписал расписку о неразглашении этих данных",– заявил Трухин.

Когда представители СМИ обратили внимание на то, что Трухин нервничает, они поинтересовались у него, в чем причина. Политик в ответ на это заявил, что до сих пор шокирован в результате аварии. При этом он заявил, что после аварии также пострадал и обратился за медицинской помощью.

Депутат отметил, что хотел собрать брифинг сразу после аварии, однако не смог этого сделать из-за запрета со стороны адвокатов и правоохранителей. При этом Трухин пообещал, что обязательно встретится с журналистами и ответит на все интересующие их вопросы после того, как будут опубликованы все материалы дела.

Следует отметить, что нардеп не ответил на прямой вопрос журналистов о том, находился ли он за рулем во время ДТП, вновь сославшись на то, что он якобы не имеет права разглашать эти сведения.

Что известно о ДТП с участием Трухина

ДТП с участием Трухина произошла на Бориспольской трассе 23 августа, когда нардеп ехал из Полтавы в Киев. По предварительной версии, автомобиль Audi, за рулем которого он, по некоторым данным, находился, столкнулся с Ford, который из-за этого врезался Daewoo. Итогом аварии стали шестеро пострадавших, включая двоих несовершеннолетних.

Журналисты начали писать о происшествии, но спустя некоторое время около 30 изданий удалили эту информацию со своих сайтов. Сотрудник автомобильного проекта "Зупини_Лося" Константин Андриюк сообщал, что за удаление материала изданиям платили от 200 долларов.

О том, что партия "Слуга народа" не имеет отношения к удалению материалов, позже заявил ее лидер Александр Корниенко.